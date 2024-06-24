黃建賓爭取台東農業設施與道路改善　盼提升民眾薪資

▲立委黃建賓爭取臺東地區農業設施與道路改善。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委黃建賓24日會同經濟委員會鄭天財委員及農業部黃昭欽次長考察臺東地區農經建設概況，立委黃建賓並在會中替臺東縣爭取農漁業及水利、道路設施改善，希望中央給予更多預算，讓臺東的農產業能有更多發展空間，讓臺東的產業能多元發展，提升臺東縣民眾整體薪資。

同時也前往臺東縣動物收容中心進行勘查，為達台東友善動物環境零撲殺，遊蕩犬經捕捉入所後粗估許要 150 個欄位作為週轉性空間。另外，太平溪整治工程則可提升卑南鄉至台東市區居民往返的便捷道路，還有卑南鄉富源村野溪整治及臺東地區農會集貨場工程等農水道路設施工程進度。

黃建賓表示，臺東縣是農業、觀光大縣，雖然擁有非常好的自然環境，但因為交通與地理位置的因素，也讓臺東縣的農業發展經常受到自然災害影響，因此相關農業硬體設施的維護就很重要。因此特請經委會楊瓊瓔召委排定相關考察行程，藉由會勘台東農業、水利相關設施現況，爭取中央投注更多資源改善整體農產業環境。

黃建賓最後說明，臺東的農產品擁有極高的產值，國內、國外都有極高的知名度，但產銷、灌溉等設施一直沒辦法滿足地方的需求，因此藉由會勘讓農業部黃昭欽次長聽聽地方的心聲，黃建賓也會在中央持續爭取更多農產業相關預算，以臺東一級產業為基礎，結合二級及三級產業分工合作，促進生產、加工、販售等整體性產銷策略發展，提升臺東地區農業附加價值，也會積極協助臺東縣的重要路堤改善，讓臺東市區到其他鄉鎮的擁有便捷的替代道路，改善過往臺九線壅塞的行車現象。