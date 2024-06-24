台東抽驗現場調製飲品、冰品及配料共98件　1件不合格

▲臺東衛生局抽驗現場調製飲品、冰品及配料。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

時序進入夏季，現場調製飲品及冰品廣受民眾喜愛，為民眾經常消費食品之一，臺東縣衛生局自4月起抽驗市售飲、冰品配料，配合食品藥物管理署啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」，針對現場調製手搖飲料店、連鎖飲料便利商店及現場調製青草茶店等飲冰品衛生安全抽驗稽查，共計抽驗98件，結果有1件與現場標示不符，衛生局予以處新台幣3萬元整裁罰。

臺東縣衛生局表示，近年隨著食安意識抬頭，民眾對於現場調製環境衛生、原料原產地、該杯飲料所含咖啡因、糖量及熱量等標示揭露更為重視，為強化現場調製飲品及冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品之衛生安全，查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、原料有效日期及來源文件保存；另查核具營業登記之連鎖飲料業者是否符合「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，以確保業者揭露正確資訊供消費者選購，共計查核18家，結果3家合格，15家複查合格。

衛生局進一步說明，至6月底共抽驗44件，包括青草茶、冬瓜茶或洛神花茶3件、果蔬汁2件、含可可或巧克力之現場調製飲料3件、奶茶類或豆漿類現場調製飲料2件、其他現場調製飲料6件、食用冰塊7件、熟配料4件、現場調製冰品6件、冰淇淋5件，檢驗衛生標準，檢驗結果皆合格(其中4件為複抽驗合格)；另抽驗含咖啡因成分之現場調製飲料2件(檢驗項目：咖啡因，皆合格)、現場調製飲料2件(檢驗項目：總糖量及熱量，1件與現場標示不符，處新台幣3萬元整)；生配料2件(檢驗防腐劑12項，皆合格)。衛生局另自行抽驗飲冰品配料共54件，視產品性質檢驗防腐劑12項、順丁烯二酸酐，全數合格。

衛生局呼籲飲冰品業者遵守以下衛生管理重點：(一)販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒、注意冰箱儲存溫度管控。(二)應重視從業人員個人衛生並定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。(三)應確認冰塊或配料供應商之製作過程及衛生條件，務必保留進貨紀錄或資料。(四)應慎選濾水器及濾芯來源，定期更換製冰機或飲水機濾心等，並做成紀錄。