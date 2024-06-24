增進識詐量能　台東警到「鎮東部隊」宣導反詐

▲警方前往鎮東部隊推動反詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中華民國陸軍臺東地區指揮部（隊名：鎮東部隊）日前邀請臺東縣警察局刑事警察大隊前往向陸軍弟兄們宣導反詐騙，由東警刑大副大隊長陳清源帶領東警防詐宣講團，讓弟兄們除了平日在營區內提升戰鬥技能，也能增進識詐量能。

詐騙集團除了針對一般民眾，國軍弟兄其實也成為詐騙目標之一，鎮東部隊人數上千人，依統計數據國軍弟兄極有可能有曾遇上詐騙，因此東警刑大也提供最新的詐欺高發手法分析及關鍵字，以及近期使用手機常遇見之詐騙，讓弟兄們若不幸遇上，也能第一時間識別詐騙，免於毒手。

東警刑大向弟兄們介紹常見六大詐騙手法包括「假投資」、「假檢警」、「假網拍」、「解除分期付款」、「假交友」及「猜猜我是誰」，以提醒國軍官兵重視反詐騙訊息、提高對詐騙電話的辨識，更加認識各種詐騙型態，期望透過多元化管道來進行宣導，將防詐宣導遍布各階層，進一步防止民眾受騙，守護民眾財產安全。

臺東縣警察局局長梁東山提醒，「識詐」成為每個人都必備的技能，無論是一般民眾或是肩負守護國家責任的國軍弟兄，為此東警將會持續運用各種機會，結合不同單位前往宣導反詐騙才能讓全民都能「識詐」，保護荷包。梁局長也呼籲，若接到疑似詐騙電話，一定要立刻撥打「165反詐騙專線」或「110報案專線」，讓警方協助您。