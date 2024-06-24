東大數媒與初鹿部落共創AR桌遊　《誰是祭典王》獲最佳專題獎

▲《誰是祭典王》獲最佳專題獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東大學攜手初鹿國小與初鹿部落共同合作，由高教深耕與師範學院USR大學社會責任「臺東Y-2計畫：共創山海沙城好未來」支持，此產學合作案的評選暨成果展於20日在臺東大學開幕，由數位媒體與文教產業學系林語瑄老師與許喬斐老師協同指導大二學生執行。評審團們在緊湊流程的用心評比下，最終由第4組陳紫婕、戴安臻、侯力誠、童柏元、杜育生同學共同製作的《誰是祭典王》榮獲最佳專題獎。

此計畫旨在讓學生透過AR桌遊學習初鹿部落文化，玩中學、學中玩，使學習過程變得更加活潑有趣，並讓學生們在產業專題的實務學習過程中了解到桌遊設計機制、AR應用與如何進行色彩規劃。

學生桌遊設計主題取材多來自初鹿部落的傳說故事、祭典儀式、歷史事蹟、多元族群等卑南文化相關元素，學生們藉由到初鹿國小與巴拉冠的實地訪查創作出「不狩控制」、「和平與智慧之廊」、「Matatengenz」、「誰是祭典王」、「天靈靈地靈靈—卑南萬物皆有靈」、「初趣玩！」、「猴～你有沒有記得？」等7組具教育內涵的AR桌遊提案。

此次評選邀請初鹿國小何錦尚校長、玩霸教育蘇思揚創辦人、創創文化科技股份有限公司郭芝辰營運長擔任評審，點評學生作品，協助其完善創作提案。本次成果展不僅展示學生的專業技能，體現他們運用數位媒體設計轉譯文化元素的能力，以及臺東大學對社會責任的積極回應。期盼藉由此產學合作評選暨成果展，為臺東在地文化發展注入活力，推動文化傳承與創新。