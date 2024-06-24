賴清德要在野黨不宜貿然行動　黃國昌嗆「太上皇」：法律依據為何？

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日依法公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；針對在野黨若在釋憲結果前要求國情報告，賴喊話在野黨不宜貿然採取行動。對此，民眾黨團總召黃國昌批評，賴清德真的把自己當太上皇嗎？公告且生效的法律，要依照賴個人意志將法律凍結嗎？相關法律依據是什麼？

民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷24日上午於立院召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，會後接受媒體訪問。

針對賴清德公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時聲請釋憲及暫時處分，希望在野黨等待釋憲結果，不宜貿然行動？黃國昌痛批，沒辦法理解賴清德的言論，賴清德公告了法律，且公告以後生效，就要依照賴清德的個人意志讓生效法律凍結嗎？

黃國昌表示，「請教一下賴清德總統，你認為你公告的法律在大法官憲法法庭結果出來以前，要大家不要施行、不要動，請問賴清德提出這樣要求的法律依據是什麼？什麼時候中華民國的法律是由總統直接下令『我雖然公告了，但釋憲結果出來以前，大家都不要動』？」

「賴清德是真的把自己當太上皇嗎？」黃國昌質疑，難道賴清德講的話，比大法官還沒做出的緊急處置更有憲法效力嗎？他要公開請教賴清德這樣公開要求的法律依據為何，「我聽不懂。」