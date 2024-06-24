賴清德選舉稱「國情報告合憲」　羅智強：今提釋憲是憲法白癡嗎

▲羅智強於記者會中痛批賴清德「憲法白癡」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，總統賴清德今（24日）宣布將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。藍委羅智強諷刺，世界上兩個賴清德，一個在半年前選總統時，告訴大家國情報告是憲法義務，一個是今天告訴大家絕對不會來立院報告，接受問答是違憲的賴清德，「請問哪一個賴清德是憲法白痴，半年時間可以讓人白癡化？一個是30年奮鬥國會改革的賴清德，另一個是說國會改革法案是違憲的賴清德，請問這兩個賴清德哪個是憲法白痴？」

羅智強說，民進黨大老林濁水說的「憲法白痴論」，非常足夠讓賴清德好好深思，「你是林濁水口中的憲法白痴嗎？這麼多年來，陳水扁、謝長廷、顧立雄、林佳龍、柯建銘，包含賴清德提出國會改革法案，變成你口中違憲法案，不是以前就是今天的民進黨是憲法白痴。」

羅智強痛批，賴清德今天提出釋憲，「就是在羞辱你自己，更是在羞辱選民的智商、記性」，賴清德是死磕總統，跟過去30年的民進黨死磕，跟國會對抗，「我真的為過去的賴清德對你感到不齒啊，怎麼面對國會改革使命呢？釋憲我不意外啦，迴力鏢政黨跟總統」。

最後，羅智強呼籲，大法官既然是憲法守門人，就不該成為民進黨的看門狗，希望大法官自重，面對昨是今非民進黨，身上託付著神聖職務，別再配合民進黨起舞。