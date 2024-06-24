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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

▲▼國民黨團召開 回應賴清德總統敞廳談話 記者會 傅崐萁 洪孟楷 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革議題持續延燒，總統賴清德今開記者會（24日）強調，將秉持「守護憲政、保護人民」的精神聲請釋憲，而對媒體詢問，有晶片工程師憂心，國會職權修法生效後，包括台積電等公司員工可能被傳喚調查時，賴也稱。確實收到有企業界憂心，商業秘密可能不保。據此，國民黨團總召傅崐萁批評，台灣已經成中央集權皇帝制嗎？賴清德不要污辱台積電，沒人會去調查台積電，台積電更不需要跟民進黨官商勾結。

傅崐萁說，總統賴清德上午正式對立法院通過的國會改革提出釋憲，符合大家的共同預測，好鬥成性的賴清德表達提出大法官釋憲跟暫時處分，但是國會改革法案內容，包括全世界民主國家實行幾十年的聽證調查權，都是非常成熟的先進民主國家法案，包含英美德法，還有日韓都實行，台灣本該不再是民主國家的侏儒，因為過去8年這麼多貪污腐敗發生，人民血汗錢如何被運用的，難道人民沒有知的權利嗎？台灣是極權專制政權嗎？

至於賴清德被問到赴立院國情報告即問即答時回應，釋憲出來後再決定，傅崐萁狠批，賴清德這是嗆聲立法院，立法院依照通過的職權行使法，要求賴清德國情報告，賴清德卻告訴立法院他不會來，其實也不令人意外，想想賴清德過去擔任台南市長期間，曾232天不進議會，違反憲政不是第一次了！

傅崐萁續指，這八年來民進黨政府的弊案叢生，包含2兆風電、光電案、雞蛋、疫苗、口罩等等，圖利高達91億，難道不需要瞭解嗎？台灣已經成為中央集權皇帝制嗎？更不要污辱台積電，是全世界企業模範生，台灣之光、護國神山，沒人會去調查台積電，台積電當然不會跟腐敗的民進黨勾結，民進黨不要用荒誕的網軍側翼講這種沒有下限的謊言。

傅崐萁強調，人只要心裡沒有鬼，應該坦然面對所有調查，請賴清德不要提出暫時處分，應該勇敢面對國會跟國人，也呼籲15位民進黨任命的大法官，雖然我們過去是民主國家侏儒，但未來不能再是侏儒，請大法官拿出皇后的貞操跟司法良心，讓台灣成為民主國家，讓國會改革法案通過。
 

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