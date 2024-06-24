民進黨團釋憲聲請書已寫好　柯建銘：著重程序性違憲問題

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德24日表示，今將公布國會改革法，但也會向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。民進黨團總召柯建銘指出，這是合理、應當的，總統是憲法守護者，在以總統高度之下，民進黨團、行政院、監察院都會提出釋憲。他也說明，民進黨團的釋憲聲請書已經寫好，並著重在程序性違憲的問題。

柯建銘說，他們禮拜三第一時間就會送聲請釋憲。違憲有程序性跟實體性，程序性是民進黨團會著墨的，國會改革法案從委員會到院會都沒有討論，剝奪民進黨立委的發言，或是用舉手表決，這都是程序性問題，過去大法官499號釋憲就有講很清楚，因此對於民進黨團來講，在程序性上和其他機關提出比較不同的地方。

柯建銘也提到，現在是憲政時刻，大家一定要很注意，因為違憲亂政影響每一個人，憲法上的維護是立委重要職責。

另外，民進黨團是否會派人參加憲法法庭，柯建銘回應，20年前585號釋字是他帶隊去，當時參加辯論的是他們司法法制召委尤清，根據整個釋憲程序，假如有說明或言詞辯論等等，聲請人一定會參加，民進黨團是聲請人，他們會參加，另外還有三位歷史代表，除非是書面審查，否則他們不會缺席，整個大法官釋憲過程他們也樂於看到國民黨派人參加，尤其是翁曉玲委員。

至於民進黨團總召黃國昌說有需要他也會參加，柯建銘批評，在整個國會改革法過程中，黃國昌只講過25秒、106個字，只有說不要再去插話，那國民黨團總召傅崐萁講60秒、177字，到時候希望黃國昌到憲法法庭不要咆哮，或再說誰插話，藍白這兩個對實體性的問題都沒有多說一句話，非常心虛。

民進黨團幹事長吳思瑤砲轟，國民黨團上下都是翁曉玲，就是覺得立法院就是比較大，對大法官不敬的發言讓人民瞠目結舌，還說提釋憲是惡意包圍立法院，但是誰讓立法院成為太上立法院？加害者不思檢討，卻去檢討其他人，是做賊喊抓賊，希望國民黨團要自制，面對憲法要謙卑。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，國民黨對大法官的攻擊是想顛覆司法體制，國際上那麼多學者都認為是擴權，整部法律就是程序、實體到底有沒有為線？國民黨這幾天發言可以看到很可怕的心態，認為大法官沒有民意基礎，是政府看門狗，但他們是代表國家，任何人碰到憲法都要低頭，憲法是保障人權、規範制度，不讓行政權擴張。