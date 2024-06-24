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社會 社會焦點 保障人權

民眾黨想查8800萬顆「超思蛋」　檢調偵辦調卷分析釐清中

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲超思進口蛋爭議至今延宕1年，被在野立委點名適合作為國會職權調查的首案。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者劉昌松／台北報導

國會改革法案引起朝野對立，民眾黨點名超思公司獲得上億元進口案採購案，適合做為國會調查的首案，事實上北檢在2023年已針對超思公司及前農業部長陳吉仲被控貪瀆等相關案件，分由檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦，據了解，目前專案小組已向畜產會等機關調取相關進口、產銷資料，正研究分析其中有無異常之處。

2023年初，台灣傳出雞蛋供需失調問題，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選，同年9月間，出現巴西蛋標示不實的疑慮，在野立委質疑，超思成立僅1年，是由秦語喬一人經營的公司，資本額50萬元，卻取得進口8800萬顆雞蛋的額度，過程可疑。

前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢在超思巴西蛋爭議中接連請辭下台，藍營民代仍緊咬不放，到台北地檢署告發陳、林指示廠商把進口蛋標示為台灣蛋，並希望檢調徹查超思公司因進口蛋獲利的3800萬元，是否流入民進黨人士成為政治獻金，涉及教唆偽造文書、貪污、瀆職等多項罪名。

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前農業部長陳吉仲遭告發在進口蛋補助案中，涉嫌圖利超思公司。（資料照／記者楊惠琪攝）

雖然陳吉仲與超思先後澄清表示，超思負責人秦語喬家族原本就經營雞蛋生意，也有從日本進口雞蛋的實績，有管道聯繫到當時未傳出禽流感的巴西蛋農，且家族資歷足以應付預墊款，所謂的獲利3800萬元只是貨款，還須扣除成本，不是單純的政府補助款，否認有政治力介入圖利等指控。

不過因案件引起社會廣大注目，台北地檢署在接獲各方檢舉與告發後，統一分他字案交由專責檢察官指揮調查局台北市調處進行蒐證，據了解，專案小組已向農委會、畜產會等機關，調取國內雞蛋供需與價格波動等資料，並取得相關進口蛋報價行情與市價對照，目前正逐步分析釐清其中是否有異常情形。

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