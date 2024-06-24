快訊／國會改革案賴清德簽署了　加註意見：侵害人民基本權利

▲總統賴清德對於立法院修法發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（24日）表示，將公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序，保護人民權利，也會向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。總統府稍早說明，賴清德上午簽署立法院覆議案咨文並加註意見，納入「審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議」等文字。

賴清德今天上午發表任內首次敞廳談話，他說，對於立法院三讀通過的《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，他已經在稍早，依據《憲法》規定完成簽署，也將在今天公布法案，但同時，立法院這次修法，除了在審議程序，引起社會高度疑慮，相關規定更對《憲法》的權力分立和制衡原則，造成危害風險。

因此，賴清德表示將聲請釋憲與暫時處分，分立的權力，應本於《憲法》獨立運作，互相尊重；而監督制衡，更應該合乎憲法責任政治的制度設計，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革；國會理當改革，但不應該任意擴權。改革國會的方式更應該合法、合憲」。

此外，總統府稍早補充說明，賴清德今日上午簽署立法院覆議案咨文並加註意見，加註意見文字如下：「立法院通過修正立法院職權行使法及刑法，審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，宜透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決，以維護自由民主憲政秩序，並保護人民基本權利」。