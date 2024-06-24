辣妹穿比基尼「為何要跪地拍照？」　網曝3原因！她喊：終於有解答

▲品子曾分享穿著比基尼的火辣照片，被網友讚爆。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Instagram／pinzi__）

記者曾筠淇／綜合報導

每到夏天，就有不少人喜歡去海邊玩，其中更有不少辣妹會穿比基尼拍美照。近來很流行「跪地」的泳裝照，因此就有網友好奇，為什麼穿比基尼的女生要跪著？貼文曝光後，引發討論，其中還有網友透露，會跪著拍是因為這樣比較好展現身體曲線、遮腿、比較好修圖。

女網友在Dcard上，以「為什麼拍泳裝照要跪著」為標題發文表示，她其實一直很想知道，為什麼女生穿比基尼拍照時，常常都會做出正面跪姿的姿勢呢？

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貼文一出，不少女網友分享，「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」、「你是不是沒有穿比基尼拍過照？站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」、「因為跪著可以讓視覺集中在上面，通常女生下半身比較容易胖 ，跪著比較好修圖，再者可以弱化很多地方的肥胖或者不好看」、「跪著屁屁往後推，會看起來身材超讚」、「這樣比較好凹S曲線」、「拍起來比較好看，也好修」。

還有網友回應，「很瘦，比例很好腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好，這樣理解嗎」、「我如果腿又長又好看就會站著拍了」、「才可以拍到海」、「終於有人解答了！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍，都滿頭問號」。不過也有網友則認為，「我也不懂，覺得好不美觀」。話題引發討論。