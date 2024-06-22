以前曾墮胎「要告訴未婚夫嗎？」　兩派戰翻：不是好事

▲會不會告訴另一半自己的過去？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這些事會瞞著不說，還是會老實說出來？近日有網友發文透露，她身邊有個女生墮胎過，但因男方家庭傳統、保守，所以就不曾提起這件事。對此她就好奇，如果曾經墮胎、約過，要不要告訴老公？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「曾經墮胎、約砲會跟老公講嗎」為標題發文拋問，如果曾有一些黑歷史，會不會在準備結婚時告訴另一半？她近來和老公同事的老婆越來越好，所以對方就偷偷告訴她，自己其實曾經墮胎過。

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女方說，因為男方家庭傳統，思想也比較保守，所以就沒有打算說，畢竟不知道若把這件事說出口，婚還能不能結得成。原PO則補充道，男方對女生很好，且還是個老實人，因此她就想知道其他人的想法，如果曾經墮胎、約過，會不會告訴另一半？

貼文曝光後，有一派網友表示，「一定要講啊」、「自己爛還要出來騙人，記得一定要跟她老公說，好心有好報」、「會，幸好我老公覺得那是你的過去，以後不要再這樣就好了」、「拜託不要欺負老實人好嗎」。

還有一派網友認為，「不要說」、「不要講出來，吵架會搬出來吵」、「除非當場抓到，不然打死都不要認」、「不用說啊，那是過去了」、「有些東西就慢慢消失在歷史的黑暗就好」、「好好對他就好，有時候講太多不是好事」。

另也有網友回應，「建議你別管，保守的家庭不可能接受這種事情，到時候鬧很大，燒到你身上也不是好事」、「聽過就好，別介入」、「搞不好哪天過往就醫紀錄被看到就GG囉」。