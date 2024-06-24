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夏天「內衣濕透」胸部起疹子！網爆共鳴　妹子曝2方法：是好朋友

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲天氣越來越熱，很多人一出門就滿頭大汗。（示意圖／記者邱顯燁攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

天氣越變越熱，近日就有網友發文表示，這種天氣還要穿內衣出門真的很可憐，胸下又紅又癢又不能抓，讓她真心佩服夏天穿得住內衣的女生。貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都分享自己度過夏天的好方法。

女網友在Dcard上，以「尊敬每個夏天願意穿內衣出門的女生」為標題發文，提到現在這個天氣還要穿內衣的女生真的很可憐，即便她已經挑了比較鬆的Bra，內衣還是很快就因為流汗而濕掉，且一整天沒乾過。

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原PO回家後還發現，自己胸下有疹子，又紅又癢又不能抓，讓她很無奈。對此，她也坦言自己很佩服夏天能穿得住內衣的女生。

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「蠻多外國女生都不穿內衣的，只有台灣還在不穿內衣會下垂，人老了會下垂超正常」、「已經五年沒穿內衣了，輕鬆自在」、「沒在穿內衣超過一年了，超爽」、「同樣深受汗疹所苦」、「汗疹+1」、「這幾天熱到下緣一整排濕疹」、「出門穿真的受不了，口罩悶住都爆汗了，更何況是內衣」。

還有網友分享，「我都穿運動內衣（像Bra Top），至少3年了，有一年夏天穿不住內衣決定試試看，後來再也沒穿過內衣」、「我現在衣櫃裡全都是運動內衣，便宜好穿又耐穿」、「我現在都穿背心，貼胸貼出門」、「平胸貼胸貼就可以出門」、「我媽也是這樣，所以她說胸貼才是好朋友」。

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