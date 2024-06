82歲翁「網戀神祕女郎」心碎自殺　遭騙走畢生積蓄絕望走了

▲82歲的丹尼斯(Dennis Jones)遭遇網戀詐騙,最終走上絕路。(圖/翻攝臉書Adrianne Gruner)



記者吳美依/綜合報導

美國馬里蘭州一名82歲老翁愛上神秘女網友,心甘情願把金錢獻給深愛的女人,卻落入詐騙陷阱,遭對方騙走畢生積蓄,最後在絕望之餘,選擇走上絕路。

丹尼斯(Dennis Jones)在臉書上認識了「潔西卡」,儘管2人從未見面,卻真心愛上對方,沒想到落入騙局,今年3月4日自殺身亡。他傳給兒女的最後訊息寫道,「我一直有些黑暗的想法,我認為我的生活完了。當然,我的財務生活完蛋了。破產、法律和所有廢話。這將會非常痛苦,我不確定我能否忍受下去。」

兒女表示,在父親吐露受騙經歷後,他們就打算回老家探望,甚至計畫帶老人家搬來同住,未料爸爸就在那一天離開人世。

女兒艾德里安娜(Adrianne Gruner)認為,父親真的很在乎,甚至愛上了潔西卡。兒子麥特(Matt Jones)說,「從我出生那天直到6個月前,我們的父親一直是個樂觀又快樂的人。這真的是他人生中唯一改變他、擊垮他的事情。」

Important message and be aware..Killed by a scam: A father took his life after losing his savings to international criminal gangs. He’s not the only one - CNN https://t.co/pndme0PqUF