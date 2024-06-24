82歲翁「網戀神祕女郎」心碎自殺　遭騙走畢生積蓄絕望走了

▲82歲的丹尼斯（Dennis Jones）遭遇網戀詐騙，最終走上絕路。（圖／翻攝臉書Adrianne Gruner）



記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州一名82歲老翁愛上神秘女網友，心甘情願把金錢獻給深愛的女人，卻落入詐騙陷阱，遭對方騙走畢生積蓄，最後在絕望之餘，選擇走上絕路。

丹尼斯（Dennis Jones）在臉書上認識了「潔西卡」，儘管2人從未見面，卻真心愛上對方，沒想到落入騙局，今年3月4日自殺身亡。他傳給兒女的最後訊息寫道，「我一直有些黑暗的想法，我認為我的生活完了。當然，我的財務生活完蛋了。破產、法律和所有廢話。這將會非常痛苦，我不確定我能否忍受下去。」

兒女表示，在父親吐露受騙經歷後，他們就打算回老家探望，甚至計畫帶老人家搬來同住，未料爸爸就在那一天離開人世。

女兒艾德里安娜（Adrianne Gruner）認為，父親真的很在乎，甚至愛上了潔西卡。兒子麥特（Matt Jones）說，「從我出生那天直到6個月前，我們的父親一直是個樂觀又快樂的人。這真的是他人生中唯一改變他、擊垮他的事情。」

Important message and be aware..Killed by a scam: A father took his life after losing his savings to international criminal gangs. He’s not the only one - CNN https://t.co/pndme0PqUF — Patricia Bruhn (@TiaBruhn) June 23, 2024

事實上，丹尼斯落入的是「殺豬盤」（pig butchering）詐騙陷阱，意指嫌犯透過虛假網路戀情「養肥」受害者，再誘使對方把錢投入虛假的加密貨幣投資。

CNN指出，這個全球詐騙產業主要由中國幫派經營，以東南亞為基地，建立價值數十億美元的龐大產業。他們把許多人強行關押在戒備森嚴的建築物裡，迫使囚犯騙走全球各地人們的畢生積蓄，方法是在臉書、Tinder、WhatsApp甚至領英（LinkedIn）等社群媒體活動，獲取受害者信任後，說服對方投資詐欺性加密貨幣，甚至根本不存在的「幽靈房地產」。

美國聯邦調查局（FBI）也估計，「殺豬盤」去年從成千上萬美國受害者身上騙走近40億美元（約新台幣1295億元），與前一年相比增加53%。詐騙金額之大，被調查人員形容是「美國中產階級向犯罪集團大規模轉移財富」的現象。

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