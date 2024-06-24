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美千人派對爆大規模槍擊！「留350發彈殼」槍手在逃　至少13傷

▲▼命案,刑案,封鎖線,謀殺,殺人。（示意圖／達志影像）

▲ 槍擊現場找到逾350枚彈殼。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州23日一場千人派對發生大規模槍擊，至少造成13人受傷，所幸無人死亡。事後現場尋獲逾300發彈殼，槍手目前尚未落網。

綜合《美聯社》及當地媒體，23日凌晨約有千人在阿拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）一處社區舉行一場未經許可的街頭派對，人群中卻爆發槍響，槍手發射數百枚子彈，至少9人被擊中，還有4人在混亂中受傷。

代理警察局長霍爾（John Hall）下午在記者會上說明，警方在現場尋獲逾350發彈殼和高功率步槍，所幸截至當晚無人死亡，槍傷受害者傷勢皆未危及性命，另外4名傷者中有3人是被一輛駛離現場的車輛撞傷，還有一名婦女因碎玻璃受傷。

社群媒體曝光的影片顯示，至少有人對空中射出一槍，接著就是多種武器亂射，持續約2分鐘，而現場民眾四處奔逃，尋找掩護，還可聽見快速的半自動槍聲及幾聲明顯的自動槍響。市長里德（Steven Reed）坦言，無人死亡「非常幸運」。

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