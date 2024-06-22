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全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

▲台南市政府與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作，22日共同舉辦「稻香•走讀 大武崙綠能市集」活動，市長黃偉哲到場給予市集各攤位加油鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作，22日共同舉辦「稻香•走讀 大武崙綠能市集」活動，市長黃偉哲到場給予市集各攤位加油鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓民眾透過親身體驗綠能應用，加深對綠能產業生態了解，台南市政府與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作，22日共同舉辦「稻香•走讀 大武崙綠能市集」活動，市長黃偉哲到場給予市集各攤位加油鼓勵，市議員陳皇宇也到場共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，今天這場市集是全台首創的綠能市集，攤位使用綠電發電，而非慣用的柴油發電機。用電是現代化生活不可缺的部分，部分民眾覺得火力、天然氣、燃煤、核電均有其缺點，那只剩下綠電，世界知名的亞馬遜公司有意願來台投資，唯一投資條件就是希望能使用綠電，可見使用綠電是未來趨勢，也是淨零碳排最重要的環節。

黃偉哲說，今年由台南主辦的台灣燈會，吸引很多人潮來燈會參觀，其中就有開闢綠能燈區，使用綠能作為能源，沒有用到發電機，市府辦理綠能市集，希望透過體驗推廣讓大家一起關心綠能永續的議題，未來也會一步步將綠能概念介紹更多給民眾認識。

▲台南市政府與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作，22日共同舉辦「稻香•走讀 大武崙綠能市集」活動，市長黃偉哲到場給予市集各攤位加油鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府經發局指出，今日活動與大武崙綠能園區促進會、陽明交大、長榮大學、歸仁農會、三井MITSUI OUTLET PARK等單位合作，上午在長榮大學火車站後方香米米香農場辦理割稻體驗，讓參與的民眾不僅能享受綠能市集的樂趣，更能親身體驗農作的辛勞與收穫的喜悅。下午於三井outlet結合歸仁區農會舉辦在地青農市集，民眾可以選購優質的農產品，支持在地青農，還能親身體驗綠能應用，加深對綠能產業生態了解。

經發局強調，市集攤位電力的完全仰賴E-CUBE 移動式太陽光儲能設備，不僅實現節能減碳和淨零推廣的目標，同時打造文創小農市集的新形態。這種實踐不僅展現了環保科技的應用價值，更讓民眾能夠深刻體驗綠色能源帶來的便利與效益。

另外，本次市集電力由工研院綠能所與鼎硯工程合作開發的E-CUBE移動式太陽光儲能設備提供，日前也與智邦科技開發的智慧杆，進行電力上的整合調度，在大台南會展中心外實證，讓智慧城市與永續淨零的概念結合，未來不論是公共照明、WIFI 還是智慧安控，不僅兼顧淨零碳排標準，即使在電力不穩的情形下，也可透過綠電與儲能技術維持正常運作。

經發局指出，希望透過體驗推廣讓大家和市府一起去關心綠能永續的議題，更希望讓大家能主動去了解何謂永續淨零及如何落實應用，接著在居住社區、消費行為做出轉變，綠能永續不是遠大抽象的概念，它其實離我們很近，未來市府也將持續促進科技與商業生活的落地，帶領市民積極邁向智慧城市與永續淨零。

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