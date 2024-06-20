　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌　黃偉哲盼台南愛丁堡友好繼續綿延

▲馬雅各醫生對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院「新樓醫院」，台南市政府在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌以茲紀念先人的付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲馬雅各醫生對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院「新樓醫院」，台南市政府在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌以茲紀念先人的付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬雅各醫生對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院「新樓醫院」，台南市政府近日在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌，以茲紀念先人的付出，在紀念碑牌上刻有馬雅各醫生對台灣與台南醫療的貢獻，掃描QR-Code則可直接連結至他生平介紹網頁。

值得一提的是，這塊碑牌上同時陳列台南市徽、愛丁堡市徽及新樓醫院院徽，象徵著台南跟愛丁堡因馬雅各醫生串起的友好情誼。

▲馬雅各醫生對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院「新樓醫院」，台南市政府在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌以茲紀念先人的付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南曾在2021年馬雅各醫生逝世百週年時盛大舉辦紀念活動，而如今能夠在台南400年、新樓醫院160年以及愛丁堡邁入900年時，在馬雅各醫生出生地懸掛紀念碑牌，不僅是藉此感念馬雅各醫生的奉獻，更是台南跟愛丁堡從19世紀以來交流歷史的見證。

黃偉哲市長感謝台灣基督長老教會、新樓醫院、愛丁堡大學、愛丁堡市議會、愛丁堡市政府、蘇格蘭台灣協會以及駐英國台北代表處愛丁堡辦事處等諸多單位的協力，讓紀念碑牌得以順利鑄造並懸掛在愛丁堡市區要道上，供來往行人和遊客紀念。

▲馬雅各醫生對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院「新樓醫院」，台南市政府在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌以茲紀念先人的付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新樓醫院石連城牧師、馬雅各醫生第四代外曾孫女Hilarie Burnett夫婦、前蘇格蘭長老教會亞洲區幹事Sandy Snodden夫婦以及前蘇格蘭台灣協會陳韻如會長特地前往立碑處見證，眾人對於能親眼見證碑牌掛立，內心充滿了感動與崇敬。

馬雅各醫生紀念碑牌懸掛於其出生地愛丁堡卡農門(Canongate) 200號附近的西蒙勞瑞之家(Simon Laurie House)，位於愛丁堡舊城區熱鬧的道路上，現屬於愛丁堡大學所有。馬雅各醫生為英國長老教會第一個派遣到台灣的醫療宣教士，對台灣的醫療發展有深遠影響。

ET快訊
高雄猴翹孤輪耍帥！　下秒人慘摔躺路中
「國民女友」羅嘉翎IG放閃！　怨190公分男神：太狠了吧
幸福堂老闆遭拖吊！與警爆衝突　1歲多娃掉地上
警連開14槍！還是攔不住　險遭賓士輾畫面曝
媽媽是AV女優！　15歲兒求「妳不要太有名啦」
快訊／男女娃娃機店直接開啪　他到案說明了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌　黃偉哲盼台南愛丁堡友好繼續綿延

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露　黃偉哲力邀品嘗夏日限定鮮滋味

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南　黃偉哲盼促進產業交流合作

強化倉儲物流救災效能　南消與momo南區物流中心辦實地踏勘訓練

海大尖端技術養殖漁業展亮相　開創永續轉型新商機

台電20電廠頒發獎助學金逾6000萬元　水里、魚池508弱勢生獲299萬

IEMSC國際救護競賽初賽　新北2隊進入複賽角逐冠軍

連續2年獲國際肯定！新北「北海潮與火」奪美國繆思創意大獎

基隆鼓勵學子振翼高飛　謝國樑親頒市長金鷹獎

新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」　6／20起開放報名

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌　黃偉哲盼台南愛丁堡友好繼續綿延

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露　黃偉哲力邀品嘗夏日限定鮮滋味

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南　黃偉哲盼促進產業交流合作

強化倉儲物流救災效能　南消與momo南區物流中心辦實地踏勘訓練

海大尖端技術養殖漁業展亮相　開創永續轉型新商機

台電20電廠頒發獎助學金逾6000萬元　水里、魚池508弱勢生獲299萬

IEMSC國際救護競賽初賽　新北2隊進入複賽角逐冠軍

連續2年獲國際肯定！新北「北海潮與火」奪美國繆思創意大獎

基隆鼓勵學子振翼高飛　謝國樑親頒市長金鷹獎

新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」　6／20起開放報名

通緝犯釣蝦貼限動露餡　遭仇家埋伏痛毆！他躲警察竟跳中港大排

和碩搶攻122元「寫歷史股價新高」！AI領域激勵亮出大紅柱

福華飯店曝光3D中庭照！天井、八卦打造台北新地標　2026年中見客

3月大嬰突發燒「家中沒人生病」！醫一篩：爸媽臉上三條線

復旦大學畢典…男學生突「出拳揍老師」直擊片曝！傳為台灣學生

點名黃捷參選高市長能打敗國民黨　周玉蔻：民進黨要大破大立

奶蓋喝到最後驚見「茶葉」！他仔細一看嚇壞：是死掉壁虎

快訊／國1圓山「4車連環撞」！佔中線回堵5K　警消吊掛中

徐凱希變胖「1個月不敢拍照」　留言區狂被討論：說不在意是假的

金鐘視帝「出門開會被巧遇」鄰居：穿醬喔？ 野生莊凱勛真相照曝

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

地方熱門新聞

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

強南消四大與momo南區儲備運輸物流中心辦實地踏勘訓練

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

2女大生迷路哭：有人教我走河床

「台南國際芒果節」22 日美味登場

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌

新莊社福參與式預算登場　首場住民大會30團體齊聚

619器官捐贈紀念日　情侶+爸爸帶小孩參與

海大尖端技術養殖漁業展亮相　開創永續轉型新商機

台南郵局行銷愛文芒果做公益便捷、快速送達消費者手上

新北「北海潮與火」奪美國繆思創意大獎

雲林高齡就醫創新紀元！70醫護「到宅醫療」

水里、魚池508弱勢生獲台電電廠獎助學金299萬

更多熱門

相關新聞

英國巨石陣被噴漆　泥黃慘狀曝光

英國巨石陣被噴漆　泥黃慘狀曝光

英國著名史前遺跡「巨石陣」（Stonehenge）19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料，2名嫌犯當場落網。犯案的生態恐怖主義組織「停止石油」（Just Stop Oil）呼籲，下一屆政府應該簽署法律，在2030年以前逐步淘汰化石燃料。

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

關鍵字：

馬雅各紀念碑牌英國愛丁堡掛牌黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面