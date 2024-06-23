日本友誼市暢遊2024台南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

▲黃偉哲市長特別準備了芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南有多元品種芒果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南芒果一向深受日本民眾喜愛，6月22日台南國際芒果節開幕式，日本城市官方率團共15名參加，包括日本友誼市靜岡縣富士宮市及群馬縣水上町，群馬縣高崎市，因久聞台南國際芒果節盛況，也特別派農林課人員來訪。





黃偉哲市長特別準備了芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南有多元品種芒果。芒果寶盒是黃偉哲市長的創意發想，禮盒會依採收時間，隨機混合不同種類芒果，今天送給貴賓的，則是愛文、西施、烏香、玉文、與金煌等五種芒果，寶盒包裝結合台南400、台南古蹟、後壁茄芷袋等，是最具有台南味的芒果禮盒。





黃偉哲市長表示，台南是台灣最大的芒果生產地，好的東西需要透過好的管道，才能送給最好的消費者，希望將最好的芒果介紹給各位貴賓，在這個炎熱的盛夏，大家能夠吃一碗芒果冰「清涼脾透開」。



富士宮市須藤秀忠市長表示，非常榮幸能參加今年的國際芒果節，這次是睽違5年率團參加，再次感受到台南市的溫暖相迎，在此向黃偉哲市長、以及各位台南市民致上深深的謝意。也很感謝今年2月來參加台灣燈會時，台南市舉辦的盛大歡迎會，希望富士宮市與台南市今後在各領域都能有更深的交流，構築更進一步的關係。





黃偉哲市長特別安排外賓前往走馬瀨農場內的名人芒果園，富士宮市須藤秀忠市長、水上町茂木法治議員都開心地與自己認養的芒果樹合影，水上町茂木直人副町長為初次參加，此行他也認養了自己的芒果樹，外賓們都對台南芒果讚譽有加，表示每年都很期待吃到台南芒果。





今年台南國際芒果節已邁入第12年，至7月13日期間將於台南各芒果產區南化、玉井、大內、楠西、官田、佐鎮接續辦理相關活動。