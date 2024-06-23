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全台唯一　正統鹿耳門聖母廟創建「武陣銅雕園區」圓滿啟用

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟，第13屆王增榮主任委員暨委員、監查、代表會團隊，決定規劃「武陣銅雕園區」，邀請在地藝術家蔡瑞祥進行銅雕創作，由五個武陣執事費時近1年參與前置設計，由神明(三王公)降駕擇選園區位置與武陣排列順序，廟方依循指示施工，終於在23日進行「武陣銅雕園區」啟用。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南民間信仰歷史悠久，孕育出豐富的陣頭文化，在吏治不彰的時代，「武陣」具護衛鄉土的責任，時至今日轉變為以宗教性為主的神明護駕。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟轄境土城庄民，自組「虎尾寮宋江陣」、「郭岑寮金獅陣」、「蚵寮角白鶴陣」、「砂崙腳八家將」、「青草崙百足真人蜈蚣陣」，原參與「西港香」作為鹿耳門媽出巡時護駕，1961年成立「土城香」後，五個武陣已成為「土城香」特色亮點。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

過往想欣賞武陣英姿，大多必須在廟宇慶典時專程前往，為了永續保存武陣文化、發揚土城香精神、讓更多人近距離欣賞武陣人物、讓全世界的香客遊客不分時間來到聖母廟都能跟武陣拍照打卡、宣傳台灣特色，第13屆王增榮主任委員暨委員、監查、代表會團隊，決定規劃「武陣銅雕園區」，特邀在地藝術家蔡瑞祥進行銅雕創作，由五個武陣執事費時近一年參與前置設計，由神明(三王公)降駕擇選園區位置與武陣排列順序，廟方依循指示施工，終於在23日進行園區啟用。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

啟用儀式由台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、聖母廟第13屆王增榮主委、林水樹、洪水松榮譽主委…等人共同揭幕，現場嘉賓雲集，市府各局處長官、雲嘉南風景處處長、多位民意代表蒞臨，五大武陣的執事也率領團員前來參與，依序由虎尾寮伍聖宮宋江陣、蚵寮角宋江白鶴陣、郭岑寮聖岑宮金獅陣、砂崙腳清聖宮八家將領隊與團員，為雕像揭開面上紅布、團體合照，氣氛熱鬧歡樂。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這些銅雕，由蔡瑞祥設計師參考武陣實際表演動作來雕塑，栩栩如生，彷若動態展演，宋江陣頭旗飛揚、金獅陣獅頭舞動、白鶴童子靈活奔跑、八家將神韻威武……美中不足的是第一期僅完成四陣 ，百足真人蜈蚣陣尚未製作，期待未來繼續優化，讓園區更加豐富。

▲正統鹿耳門聖母廟，23日進行「武陣銅雕園區」啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨著暑假將屆，邀請全台灣的香客、遊客，前來正統鹿耳門聖母廟，參拜天上聖母鹿耳門媽與眾神、近距離感受「武陣銅雕園區」的氣勢與風采，順遊熱門景點「廟徽親子園區」，在聖母廟度過歡樂假期。

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