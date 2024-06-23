朱立倫酸民進黨只會罵人是共產黨　翁曉玲嗆賴清德不可獨攬大權

▲國民黨到嘉義縣進行「國會改革說明會」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法覆議案日前在立法院被藍白以人數優勢否決，但藍、綠全台宣講活動不停歇，國民黨主席朱立倫今（23日）出席於嘉義縣舉辦的「國會改革說明會」，朱說，法案有開公聽會、表決600多次，民進黨表決輸了就對外說不民主，沒討論，狠批綠營「難道台灣的民主就是民進黨贏？」立委翁曉玲則說，應該要求總統賴清德向立法院進行國情報告，並接受提問，才能避免總統獨攬大權。

朱立倫、國民黨嘉義縣黨部主委王育敏、立委許宇甄、翁曉玲、民雄鄉長林于玲、義竹鄉長黃政傑、縣議員李國勝、詹黃素蓮、詹琬蓁、陳信文、簡嘉億及義竹鄉農會總幹事翁乃馨等數人共同出席嘉義縣「國會改革說明會」，一同高呼「民主革新，國會改革 」、「陽光國會，還權於民」。

朱立倫致詞時表示，國民黨以表決方式勝過民進黨，通過法案，有開過公聽會，在立法院表決600多次，國民黨贏，民進黨輸，民進黨卻說是沒有民主，沒有討論，「難道台灣的民主就是民進黨贏？」，民進黨表決輸了，就說別人是共產黨，「好笑」。

朱立倫說，民進黨害怕國會改革，會讓過去執政時期的弊案，遭到立法院聽證調查公諸於世，所以只能抺紅造謠抹黑；他也說，未來國民黨在立法院，會持續推動財政收支劃分法，以達到政府預算的公平分配、80歲以上廢除巴氏量表，保障老人就醫權益等法案，希望嘉義鄉親全力支持。

王育敏則說，立法委員若沒有聽證權，就像缺了牙的老虎，面對官員只能狗吠火車，沒有辦法發揮監督政府的職責，這次修法是要讓民進黨的官員，在立法院不能說謊、不能逃避責任，讓立法院可以更好的監督行政院，讓貪官汙吏能夠現形。

翁曉玲指出，國會改革最重要的調查權與調閱權，是要促使立法院更好的監督行政機關，並積極查弊反貪，確保國會運作公開透明；翁說，以賴清德總統於總統府成立三個委員會為例，認為這與行政院權責重疊，有逃避立法院監督的疑慮，應該要求總統向立法院進行國情報告，並接受提問，才能避免總統獨攬大權；設置藐視國會罪，是為了阻止官員向國會說謊，或是刻意遮掩資料，規避國會監督，而相關的司法程序都是由法院審理，並沒有國會擴權的疑慮。