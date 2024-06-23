釋憲辯論！黃國昌願自動請纓　要政院別再拿假訊息「禁不起考驗」

▲黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

行政院日前針對國會改革修法提覆議，立法院21日表決以62比51票通過維持原決議，代表覆議失敗，而民進黨下一步將提釋憲，包括總統府、行政院、立院民進黨團、監察院都可能同時提出。針對未來憲法法庭言詞辯論，民眾黨預計派誰與會？立院民眾黨團總召黃國昌23日透露，黨內尚未討論，但自己已表明願自動請纓。

針對政院覆議失敗，未來總統府、行政院、立院民進黨團、監察院共4機關恐同時提釋憲？黃國昌23日上午出席 「眾情眾義」新北捐血活動時表示，每一個憲政機關依照法律規定，聲請憲法法庭解釋，那是對方憲法上的權利，都會尊重。

黃國昌提及，但自己還是要再次呼籲行政院長卓榮泰，依照《憲法增修條文》規定，當立法院維持原決議，駁回行政院提出的覆議案時，行政院在《憲法》下的義務，就是必須要表示接受立法院所做的決議，這是在民主憲政架構下，行政跟立法兩權彼此之間互動非常基本的規範，希望卓榮泰身為行政院長，能夠忠實履行在憲法機關下面應該承擔的責任。

關於未來民進黨若聲請釋憲，在憲法法庭言詞辯論部分，民眾黨預計派誰參加？黃國昌說，民眾黨還沒有進一步討論，但自己也在民眾黨團表明，未來如果民眾黨有代表機會的話，「我願意自動請纓。」

媒體追問，國民黨判斷最後結果可能是被判部分違憲，民眾黨有無初步判斷？黃國昌回應，現在都沒必要做太多預設，因為到目前為止，沒看到其他主張或聲稱要向憲法法庭聲請解釋的人，理由書到目前為止連看都沒看到。

黃國昌強調，只是希望再次呼籲，行政院到憲法法庭的時候，那種造謠生事的假訊息，就不要再拿出來說了，「那種造謠生事的假訊息，我老實說，比較像是綠營側翼在散播的訊息，拿到憲法法庭上，完全沒辦法禁得起任何考驗。」