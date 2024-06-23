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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨第二波反擴權宣講　鎖定打擊「新黨國復辟」

▲▼民進黨秘書長林右昌至基隆參與「反擴權，護民主」宣講活動。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲林右昌22日參與基隆「反擴權，護民主」宣講活動。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者呂晏慈／台北報導

行政院覆議案上周五遭到否決後，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團都醞釀聲請釋憲。於此同時，民進黨中央展開第二波街頭宣講，預計到7月16日立法院休會前，將鎖定「新黨國復辟」作為論述主軸，黨秘書長林右昌本周末也連續兩天回到政治發跡地基隆市，為「反擴權，護民主」宣講活動站台。

據掌握，民進黨自6月14日展開全台「反濫權，護民主」宣講行動，不少縣市議員也自發舉辦街講、小型座談會響應黨中央號召，目前場次已超過百場，在上周三立法院開始審議國會職權修法覆議案後，又再增加20幾場街講活動規劃，光是本周末至周一，就有15場活動分別在基隆市、台中市、澎湖縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、雲林縣等縣市登場。

黨內知情人士觀察，藉由全台宣講行動，除了喚醒支持者支持，當然也有著提前操兵的意味；民進黨本就是街頭起家的政黨，過去8年民進黨完全執政，對支持者來說「歲月靜好」，但如今藍白取得國會多數席次，在野黨的怨氣「衝出來」，不少綠營支持者被嚇到了，這也使得不少非民進黨優勢選區的宣講場次，均出現「場外群眾自然擴散、超過椅子擺放數量」的現象。

黨內人士則形容，相較於選舉期間舉辦造勢，會透過宣傳、遊覽車等方式動員，近期的全台宣講行動，只透過黨公職宣傳，並沒有特別動員，但各地民眾參與活動的踴躍程度，令不少綠營人士大嘆：「坦白說，不知道人從哪裡來的」。

黨內人士說，第一波「反濫權，護民主」宣講行動在周五覆議案遭否決後，進入新的階段，從6月21日開始至7月16日立法院休會前，民進黨除了持續對「國會擴權法案」釋憲進行論述，也將說明《財政收支劃分法》修法等「錢坑法案」，將會如何影響國家財政紀律，鎖定「新黨國復辟」作為論述主軸。

其實，林右昌在上周三中午接受網路媒體專訪時，便拋出了「新黨國復辟」的論述，他認為，這次國民黨推動國會濫權法案，代表的人就是來自花蓮的國民黨立法院黨團總召傅崐萁，「看起來是地方派系加上黑金政治要回頭了」。

不僅如此，林右昌也在周末重返基隆市宣講時，提及《立法院職權行使法》、《財劃法》、《黨產條例》等修法議題，批評自從傅崐萁赴中回來之後，由共產黨導演，國民黨跟民眾黨賣力配合演出，在立法院內用國會改革包裝濫權法案，進而製造恐懼，讓民進黨政府無法好好執政，更意圖在2028年奪取政權，就是共產黨和國民黨的劇碼。

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