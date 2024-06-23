馬曾提設委員會遭柯建銘嗆「太上皇」　朱立倫：賴清德現在設3個

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前宣布，總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，三個委員會都由賴總統擔任召集人，遭民眾黨主席柯文哲痛批「讓總統擴權」。國民黨主席朱立倫今（23日）表示，過去前總統馬英九要成立委員會，民進黨就說這完全是總統擴權，變成太上皇，「請問今天賴清德做同樣事情，他不是太上皇、擴權嗎？」

賴清德日前在就職滿月記者會上，宣佈成立三委員會，包含「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，其中，氣候委員會的副召集人將交由行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、及碩聯合科技童子賢董事長擔任。

朱立倫今日出席「第三波民主改革-國會改革說明會」高雄場，被問到柯文哲批賴清德成立三大委員會讓總統擴權，朱認為，過去馬英九要成立委員會，民進黨就說這完全是總統擴權，變成太上皇，「請問今天賴清德做同樣事情，他不是太上皇、擴權嗎？」

朱立倫質疑，如何讓行政院釐清相關權責，「請問以後立法委員是要質詢各部會？還是質詢各委員會？請各委員會主任委員賴清德總統到立法院來備詢嗎？」這是未來憲政體制大家要討論的。