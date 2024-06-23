覆議案否決、陸懲治台獨為藍白配合演出？　朱立倫轟綠怕被揭弊

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案覆議案遭否決，國台辦立刻宣布「懲治台獨」，民進黨秘書長林右昌昨酸藍白賣力配合中國演出。對此，國民黨主席朱立倫今（23日）在高雄受訪時，反轟民進黨換了位置換了腦袋，除了會抹黑抹紅國民黨，還會怎樣？

朱立倫今天南下高雄，參加國民黨國會改革說明會高雄場。對於林右昌的說法，朱立倫受訪時痛批，民進黨墮落到除了抹黑就是抹紅，為了保障他們所有政黨的利益，為了怕這些弊案被揭露，不斷的抹黑、抹紅在野黨，「請問讓正義、讓陽光照進國會，讓民主提昇，讓國會改革有調查權、聽證權，這不是幾十年來民進黨包括蔡英文、陳水扁、賴清德的主張嗎？」

朱立倫說，「今天他們執政了，換了位置換了腦袋，除了會抹黑抹紅我們，還會怎樣？」另外，朱立倫也提醒林右昌，「你們這些前輩們都說如果再講違憲、再講抹紅、再講所謂的配合北京，那真的是太墮落了！」

針對國民黨全台宣講，昨天在雙北的活動在黨中央及科學園區，被質疑在冷氣房裡取暖？朱反駁說，台灣天氣這麼熱，民進黨也都是在室內舉辦，何況那天在青島東路，國民黨是在艷陽下，而民進黨還有帳篷、還有冷氣可以吹。

朱立倫強調，目的是希望讓大家清楚，國會改革最重要就是讓陽光照進國會，讓正義能夠伸張，讓弊案能夠揭露，讓台灣不要貪腐。民進黨常用抹黑、抹紅、嘲諷等各種方式，是達不到這樣的目的，「國民黨會持續努力，請不要用任何的惡意態度，面對台灣民主第三波的改革!」

