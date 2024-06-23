「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（23日）於高雄市舉辦「第三波民主改革」國會改革說明會，包含主席朱立倫、不分區立委柯志恩、立委許宇甄、立委陳菁徽、立委林倩綺等人都前來宣講，聚集約200位民眾前來參加。柯志恩致詞時表示，民進黨之前宣稱國會改革法通過，就連跳廣場舞的大媽都會被叫去立法院問話，這有可能嗎？立委沒那麼大，民進黨最會的就是扭曲事實、抹黑，並呼籲民進黨別把習近平刻在心裡，該刻在心裡的是賴清德，不要再繼續抹紅國會改革法案。

柯志恩說，立委得職能就是監督跟制衡，過往民進黨強過一堆法案，如果沒有調查權就無法查出真相，民進黨就是扭曲事實、抹黑，但國民黨一定要堅持下去，今天找大家來，就是要解釋清楚謠言，國會改革只對官員、公務員，這跟人民沒關係，唯有透過這樣的方式才能制衡，藐視國會美國也在做，所以不要聽民進黨的，跟中共習近平完全沒關係。

柯志恩也酸，民進黨不要把習近平刻在心裡，該刻在心裡的是賴清德，不要再繼續抹紅，國會改革就是要監督民進黨；柯志恩也向現場群眾喊話，國民黨沒有錢了，很感謝大家前來，高雄市黨部的電梯好小，甚至一次只能搭乘三個人，希望讓在場200多位群眾能了解，幫忙傳遞真相出去。

陳菁徽則指出，民進黨現在講立法院長韓國瑜不公正，綠委莊瑞雄也嗆韓國瑜，但韓始終忍辱負重，面對民進黨不斷的在攻擊，包含府院黨都出招，但自己看到藍鷹到立院的那天真的很感動，充分展現國民黨的力量。

陳菁徽批，民進黨的官員態度囂張、睜眼說瞎話，現在還有個數位身分證花了14億，結果政府給的報告塗黑一大堆，這就是藐視國會羞辱國會，有夠無恥，國民黨團一定團結續推更多福國利民的法案，希望大家繼續當國民黨後盾、為國民黨讚聲。