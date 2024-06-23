罷免「藍綠對決沒有白」　黃暐瀚曝綠營策略：塑造對立小草回歸

▲民進黨黨團。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院「國會改革」覆議案表決未過，民進黨傳出將進行罷免行動。對此，媒體人黃暐瀚21日認為，罷免形成「藍綠對決，沒有白」，造成年輕人沒有民眾黨可以選、也不支持國民黨，最後回歸民進黨。即使結果民進黨沒有大獲全勝，以戰術上講，塑造藍綠對立，對民進黨選舉並無壞處，甚至可能有好處。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》分析，他認為民進黨一定會提出罷免，而且磨刀霍霍就是要做，更是「全面開火」。藍營雖然也能提罷免，但點名的綠委吳思瑤、吳沛憶看起來都沒有很害怕。因為民進黨分析過民調，從年初選舉至今，民進黨各大民調支持度皆是上升，藍白反而下降，例如台灣民意基金會民調，藍白支持度加起來僅31%，而單一民進黨支持度就達37%。

黃暐瀚認為，民進黨團總召柯建銘因此才能嗆聲「有種就倒閣、國會全面改選」，柯認為以現在民意重選，民進黨會直接過半。而且2024總統大選已經是民進黨選舉最不順、最差情況，許多藍委都是民進黨自己選不好才能當選，現在藍營優勢不在，更何況能當選的51席綠委都是「千錘百鍊」，得票率甚至超過5成，所以才不怕罷免、重選。

黃暐瀚指出，民進黨持續發動青鳥行動、宣講，因為就算被提罷免，也可以循「黃捷模式」，罷免門檻25%，反罷免只要有26%就能壓過去。更何況就算真有綠委被罷免，但最後只要能罷免3個藍委，還是贏2席，所以民進黨看來必定要戰。

黃暐瀚強調，民進黨將聲勢延續，罷免形成「藍綠對決，沒有白」，因為民眾黨都是不分區立委，造成年輕人沒有民眾黨可以選、也不支持國民黨，最後「小白成了小綠」，回歸民進黨。

最後，黃暐瀚總結，民進黨罷免只要贏回1席，就能回到「國會最大黨」，若是贏回6席，甚至能完全執政，整個國會就被民進黨拿走。即使罷免沒有大獲全勝，也能凝聚共識，雖然他不贊成罷免，這種非常對立的行為，但以戰術上來講，塑造藍綠極端對立，對民進黨下次選舉並沒有壞處，甚至可能會有好處。