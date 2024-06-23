麥寮續命補核三缺口？　藍委轟：政府用彰化雲林人的肺為台發電

▲國民黨籍彰化立委謝衣鳯。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

記者鄭佩玟／台北報導

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠1號機即將在7月27日停機，日前已開始遞減運傳，未料近日卻陸續傳出內科、屏東市、台北市西門町接續出現跳電、停電，讓外界高度憂心今夏供電恐陷危機，傳出政府打算讓麥寮的燃煤電廠續命，以補核三除役的電力缺口。國民黨立委謝衣鳯今（23日）痛批，要讓彰化雲林的民眾用肺來幫台灣發電？

麥寮電廠於1999至2000年開始商轉，台電與民營電廠簽訂25年的購售電合約，依約麥寮燃煤電廠的1號、2號機組應於今年6、9月底合約到期除役，而3號機組於2025年9月到期，但近期有媒體報導，經濟部長郭智輝在一場與媒體餐會上的簡報上，稱麥寮煤電不再列為經濟部的除役目標。

此舉遭環團狂批，六輕汙染傷害聯合求償自救會會長黃源河也說，郭智輝上任不到1個月，就和台塑石化董事長陳寶郎牽手大跳麥寮電廠燃煤機組無預警延役的政商探戈，出賣廣大空汙災民，讓癡癡等麥電燒土炭走入歷史的雲林鄉親再次脫煤夢碎，經濟部長郭智輝莫非歧視雲林人？

謝衣鳯今日質疑，核三即將退場，行政院預計讓麥寮電廠延役，來彌補核三發電的缺口，是不是要讓彰化雲林的民眾用肺來幫台灣發電？為了符合乾淨能源跟全球淨零碳排的目標，是否該好好討論核三延役的問題才是正軌？

