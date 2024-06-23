藍籲大法官別當「民進黨看門狗」　柯建銘今批惡質說法

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團針對國會職權修法將提出釋憲，引發國民黨立委羅智強呼籲，大法官應該要認知到自己是《憲法》的守門人，而非「民進黨的看門狗」，對此，民進黨團總召柯建銘今（23日）表示，這種說法非常不得體、惡質，難道藍白要對抗國家、《憲法》和人民嗎？民進黨團已擬定釋憲本文、暫時處分書，也完成連署，將在第一時間送案。

柯建銘今天上午接受媒體聯訪時，被詢問到羅智強的說法，柯表示，「怎麼會講這種話？實在非常不禮貌」。他續指，21日覆議案不通過以後，中國馬上公布懲治台獨份子方案，顯示國民黨、民眾黨、共產黨裡應外合，非常清楚，國民黨與民眾黨成為中國的附隨組織，這再清楚不過，是國安問題。

此外，柯建銘預告，接下來民進黨團將在第一時間提出釋憲，包括釋憲本文、暫時處分書早就寫好了，黨團成員也在禮拜五完成釋憲的連署，會開記者會，在第一時間就送案。

柯建銘表示，國民黨與民眾黨敢對抗人民、對抗《憲法》、對抗大法官，當中國的附隨組織要賣台，因此他們現在最害怕釋憲，過去國民黨立委王鴻薇講過「大法官沒有民意基礎」，但大法官經過立法院人事同意權行使，怎麼會沒有民意基礎呢？

柯建銘補充，國民黨團總召傅崐萁講過「大法官是民進黨豢養的」，羅智強也講「看門狗」，這對國家、《憲法》來說，是非常不得體且惡質的說法；另國民黨立委林思銘主張要「刪除大法官相關預算」，極盡恐嚇威脅，代表他們知道可能違憲、很害怕釋憲，就是如此而已。他表示，釋憲是最後的防衛機制，相信大法官，也尊重大法官，這才是正確的態度。

媒體追問，倘若最終國民黨立委仍拒絕接受大法官釋憲結果，不修改法律怎麼辦？柯建銘表示，大法官釋憲出爐，無論裁定合憲或違憲，誰都要遵守，不可以拒絕接受，這是沒有用的，「要對抗國家嗎？對抗《憲法》嗎？對抗整個人民嗎？」

柯建銘向國民黨、民眾黨主席朱立倫、柯文哲喊話說，他們應該出來講話，（藍白）一直當中國的附隨組織、裡應外合，現在要對抗大法官，對抗民意，（國民黨）在外面辦抹黑說明會，自己越講越露餡，讓民眾知道「他們在打模糊仗」，在製造台灣的動亂而已。