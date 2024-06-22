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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅參加21日青鳥行動，今控當天演講內容遭網紅陳沂把她的發言講成相反的意思，「我之前沒有批評過你，因為我覺得你也是為台灣好。但你現在胡說八道到這個程度，我還是要把話講清楚。」

陳沂批評，苗博雅在21日演講時提到要大家站出來做大法官的後盾，「現在是要用輿論左右司法獨立嗎？」

對此，苗博雅表示，她的發言逐字稿為「現在在這裡，我非常擔心一件事情：我非常擔心，立法院未來可能會拒絕接受大法官的解釋。大家不要覺得這是危言聳聽。其實早在4月份的時候，在立法院裡面，就有中國國民黨的立委公開宣稱，如果大法官的判決跟他想要的不一樣，他會拒絕配合修法。各位，我們的國會議員公然宣稱，他會拒絕接受大法官判決的效力。我們可以看到，也許在未來的不遠處，可能會出現憲政危機。所以今天我覺得在這裡的第一件事情，我們出現在這裡，是因為我們要表達，我們希望大法官知道台灣人會願意做大法官的後盾，對不對？我們已經是自由民主憲政秩序之下的公民了，我們願意支持這個『由大法官來講最後一句話』的遊戲規則，對不對？我們絕對反對立法院裡面中國國民黨的立委翻桌，對不對？」

苗博雅說，如果真的有看到她的演講，她整段演講的重點是，現在已經有國民黨立委開始攻擊大法官，宣示拒絕承認大法官判決的效力。

苗博雅指出，徒法不足以自行。大法官的判決如果其他憲政機關拒絕接受，就會變成憲政危機。總統和其他四院都應該承認大法官判決的效力。如果有人不承認大法官判決的效力，她希望公民來做大法官的後盾，並不希望輿論左右大法官，希望朝野各黨可以承認大法官判決的效力拘束全國各機關。

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