中國大動作「懲治台獨」　沈伯洋揭原因：習近平越來越慌

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

中國大陸21日公布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，最重判處死刑，依法終身追責。對此，民進黨立委沈伯洋22日表示，中國內部一定程度的不穩定性，讓習近平越來越慌，認為需要被保護，國安部和公安部聲音變得強大。而「國會擴權法案」讓台灣與中國法律有對接的「高速公路」，民進黨很早就強調，國人對此不可不慎。

沈伯洋表示，中國近期國安部與公安部舉動特別，顯示內部有一定程度的不穩定性，從去年到今年，利用經濟利益引誘台灣，透過各式各樣經濟措施，不管是依賴或制裁，是中國非常重要的手法，再搭配軍事騷擾。

沈伯洋說，中國用如此嚴重的法律，聲稱台獨份子處以極刑，顯然出自國安部與公安部的手筆。習近平現在越來越慌，對於內部的不穩，認為需要被保護，習的心情，讓國安部和公安部的聲音變得強大。

沈伯洋認為，此次的「國會擴權、濫權法案」，正是中國想要的，讓「親中立委」有法律工具。例如今年2月發生金門漁船翻覆事件，中國當時施壓審判台灣海巡人員，當時海巡備感壓力，幸好中國在台沒有具審判權的人；但如今，「親中立委」有了法律工具，得以調查海巡人員，若認為說謊，可以直接送到法院，稱他們藐視國會，藉此施壓。以前中國在台灣做不到施壓，但現在透過「親中立委」與「藐視國會」這部法律，就能達成中國想做的事。

沈伯洋指出，中國要懲治，「打壓兩岸和平的政黨團體與人員」，那民進黨、青鳥會不會成了台獨？而中國再祭出特定經濟措施，「親中立委」就能發動調查問話。例如國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君，27日將邀請外交部長林佳龍報告質詢，主題為「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，但這樣林佳龍與上台質詢的立委，就可能符合中國規範，「推動台灣加入國際組織或對外進行官方往來」，被中共視為破壞兩岸和平發展。

最後，沈伯洋強調，若中國對台祭出任何反制措施，立法院能以「相關議案」為由，發動調查權，對台灣人民和官員施壓，這就是民進黨堅持擋下「國會擴權法案」的重要原因。這項「擴權法案」，就好像台灣與中國法律有對接的「高速公路」，近期舉動其實都連成一套，民進黨從三月就開始強調，國人對此不可不慎。這就好像香港過去經歷，中國先是頒布許多施行細則，再慢慢往下延伸。