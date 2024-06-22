質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

日前民進黨立委吳沛憶控國民黨立委洪孟楷於立法院教委會索要台積電機密資料。對此，洪孟楷反擊，稱關心地震後災損、要求國科會掌握科學園區恢復正常運作，竟也可以造謠成「要機密資料」。

洪孟楷指出，事實是，質詢內容提到台積電，只有感謝地震發生後，所有台積電工程師不管休假的，非休假的都放棄休假趕回，讓全世界都佩服；質詢重點只有國科會是否有協助全台科學園區正常營運；質詢重點只有園區災損情形，國科會副主委一直答非所問也要算在立委頭上？最後，國科會答復也是「有關科學園區損傷狀況為何？」難道眼睛業障重？否則到底何來機密資料?

洪孟楷說，0403花蓮大地震後，國際社會都在關心台灣高科技產業是否受到影響，在4月11日立法院教委會排定「國家科技發展策略與布局專報」，向列席的國科會副主委關心全台科學園區災後復原情形以及災損狀況，身為主管機關，當天副主委顯然還沒掌握狀況，質詢逐字稿更可以看出來，他關心的是科學園區的整體是否恢復正常，而副主委自己一直在講「機台」鬼打牆；造謠者不僅連斷章取義都省了，還顛倒是非，只為抹黑而抹黑、為造謠而造謠。

洪孟楷表示，他沒有指稱任何一家公司的狀況。只是關心地震後科學園區災損不受影響，卻被造謠成「索取台積電機台調整資料」，為了反國會改革，就可以「看一個影子生一個孩子」到多離譜的地步？過去為了303大停電，造成國內廠商企業多少損失？經濟部也拒絕提供相關資料；現在了解大震後科學園區有沒有受到影響？也可以惡意帶風向，到底民進黨是有什麼鬼？擔心要賠償企業損失還是避免提出相關協助廠商的措施？甚麼都不做就只會造謠抹黑，這就是民進黨。