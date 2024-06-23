不會親自出馬！柯建銘：黨團成員不參加釋憲言詞辯論

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會改革覆議大戰落幕，釋憲戰號角將響起，媒體報導國民黨擬推派國民黨立委翁曉玲、吳宗憲，參與憲法法庭的言詞辯論庭。對於是否將「親自出馬」，民進黨團總召柯建銘今（23日）受訪說明，黨團成員都不會參加，至於翁、吳參與言詞辯論，「那絕對是精采可期」。

柯建銘今天上午被媒體詢問，是否將「親自出馬」參與憲法法庭言詞辯論庭，柯建銘回應，到底派誰這是很專業的，黨團成員都不會參加，樂見翁曉玲、吳宗憲參與，這是他們的自由，「那絕對是精采可期，大家都知道，有這麼樣違背民意的立法委員，而且是法學博士」。

另對媒體關注如何看待藍營擬推《選罷法》修法，提高罷免門檻？柯建銘表示，國民黨現在最怕釋憲出來是違憲，另外也怕被罷免，因此想要修改一些辦法（指法律），「我只能講一句話，修矇修毋通陷眠（台語，指不要腦筋糊塗），好不好？」

民進黨團幹事長吳思瑤亦指，增加人民行使罷免的難度，是限縮《憲法》賦予人民的權利，這是站在民意的對立面。她指出，民眾黨團的立場再次成為關鍵，但由於民眾黨8席立委都是不分區，並不會受到罷免威脅，所以她預判民眾黨應該不會再次配合國民黨；奉勸國民黨，切莫為了自己的政治意圖，進行惡法、濫權的修法。

至於民眾黨主席柯文哲日前嗆「青鳥」群眾說，民眾黨立委黃國昌才是12年來沒有改變的人，柯建銘說，柯文哲和黃國昌一樣，在台灣人眼中，講話毫無公信力，應該及早退出政治市場。