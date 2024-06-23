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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獲柯文哲力挺12年沒變　黃國昌：不像民進黨「拿到權力忘記初衷」

▲▼ 黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨22日晚間在台北榮星花園舉辦「反貪腐，護台灣」宣講，民眾黨主席柯文哲重申，民眾黨團總召黃國昌的主張與12年前都沒變，改變的是背叛人民的民進黨。黃國昌23日表示，自己不像民進黨拿到權力就忘記初衷，甚至為了要下車，還說以前的民進黨前輩是違憲。

黃國昌23日上午出席 「眾情眾義」新北捐血活動，會前接受媒體訪問。針對柯文哲昨稱曾問黃國昌青島東路上都是靈堂、仇恨值最高怎麼辦，黃國昌回應，謝謝主席的關心，都已經被人家設靈堂了，看起來仇恨值當然是很高，「但走在台灣民主改革的道路上，我們的信念從來沒有改變過。」

黃國昌強調，他不像民進黨一樣，拿到權力以後就忘記初衷，甚至連自己當初所提出的國會改革法案，為了要下車，都可以說以前民進黨前輩提出的是違憲，「這樣的事情，民眾黨做不出來！」

媒體追問，柯還說黃國昌12年來都沒變，會不會覺得滿感動？黃國昌再次向柯文哲表達謝謝，提及雙方都有保持很密切的聯絡，到目前為止，民眾黨在國會裡面所推動的改革，都是去年柯文哲的總統競選政見，也是民眾黨所有不分區委員大家共同提出的政見。

黃國昌認為，在推動改革的道路上，民進黨已經跳票、蹉跎8年，拉住台灣進步整整拖延了8年，「我們沒有太多時間蹉跎。」除了國會改革法案，還有很多重要的事情要持續推動。

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