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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

▲朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案覆議結束後，藍綠持續辦宣講要搶接下來釋憲的話語權，國民黨昨日一連在雙北舉辦2場宣講，但地點選在黨中央大禮堂、科學園區的會議室，遭民進黨立委賴瑞隆諷刺，「相較青鳥部分來自年輕世代、自發性的人到立法院，國民黨躲在自己同溫層，冷氣房裡面尋求溫暖無法得到人民支持。」國民黨主席朱立倫今（23日）諷刺，藍鷹在艷陽天下集結，正中午快40度也都沒有搭帳棚也沒吹冷氣，青鳥搭帳棚又吹冷氣，而且冷氣還是中國制的。

國會改革覆議大戰日前落幕，但卻並非國會改革最後一哩路，民進黨、行政院出招反制，法案進入釋憲大戰；民進黨秘書長林右昌、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲領軍地方宣講活動起跑，藍綠白都將國會改革戰役延伸至街頭巷弄戰。

朱立倫今日上午赴高雄宣講，致詞時表示，這幾天都好熱，全世界只有民進黨說台灣不缺電，停電都跟缺電無關，但回想起21日立法院表決時，場外的藍鷹都在艷陽天下曝曬，當時正中午快40度，都沒有搭帳棚也沒吹冷氣，反觀民進黨支持者青鳥搭帳棚又吹冷氣，而且冷氣還是中國制的，「現在卻敢說我們國民黨宣講在室內辦，好奇怪欸！」台下觀眾也鼓譟諷刺，「民進黨都在吹中國風。」

朱立倫續指，民進黨明明自己活動也都在室內辦，還吹冷氣，他跟國民黨不分區立委柯志恩說，民進黨的意思應該是從現在開始國民黨人都不能吹冷氣，這樣全台的電就夠用了，但拜託！全台灣都在缺電，台灣要推動AI產業，除了台積電跟輝達，很多家都想來來台灣，但電從哪裡來？核三很快就要除役了，南部電哪裡來？這是台灣國安的問題，如果遇到颱風或是其他的困難，電到底從哪裡來？

朱立倫強調，台灣缺電是國安危機，不是政治問題，「不是說我們愛用核電，而是缺電了就需要核電」。
 

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