藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

▲民眾黨主席柯文哲到台南六甲蘭都觀光工廠，妻子陳佩琪一旁陪同。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立院外21日上演「青鳥」對決「藍鷹」，雙方人馬各有想罷免的立委；立院國民黨團擬在下會期處理《選罷法》修正草案，改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，並想找民眾黨討論。民眾黨主席柯文哲23日表示，黨團還會做討論，但認為現階段不要搞罷免，就根本不用修法，「天下本無事，庸人自擾，是在搞什麼鬼？」

柯文哲23日上午到台南六甲蘭都觀光工廠進行參訪，並接受媒體訪問。針對國民黨未來想修《選罷法》，民眾黨態度為何？柯文哲表示，從過去這半年以來，如果給民進黨一個評語，就是「正事不幹，只是製造對立、製造仇恨」，

柯文哲提及，台灣要面對的問題很多，「我就覺得很奇怪，為什麼每天在搞那些對立、仇恨、抗爭？」例如台電2年虧4000億，到底電有沒有問題？不要看NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳炫風來台好像很熱鬧，請大家別忘記AI是高耗電產業，半導體已經很耗電了，AI再高耗電，到底電夠不夠？核三真的要停掉嗎？這種問題要先解決。

柯文哲再舉例，自己是醫界出身的就很清楚，很多醫院的護理師不足，要關病房或降低營業，以及健保點值要1元或0.9元，但無論是何者也都有問題，「因為總額一打破，醫療費用就很難控制。」

柯文哲強調，每天要應付的問題很多，卻每天都正事不幹，自己也跟立院黨團說過，應該以民生法案優先，就算會跟政治比較沾到邊上的，也是媒體改革、司法改革要先處理，「每天這種不知道『衝蝦（做什麼）』。」

媒體追問，是否代表支持國民黨《選罷法》修法版本，提高罷免門檻？柯文哲並未正面回應，僅說罷免案不要有人故意操弄、操作，就很少會有罷免，現在一定是民進黨去罷免國民黨、國民黨罷免民進黨，然後再來說罷免門檻要不要調高，「天下本無事，本來都不要故意去搞什麼罷免，不就好了嗎？」

媒體二問，所以是不支持藍《選罷法》版本，想跟國民黨切割嗎？柯文哲才鬆口說，立法院黨團會再去討論，但自己覺得現階段還是一樣，「你不要去搞罷免，根本就不用動法律，就是雙方故意要動作一大堆，才要去⋯常常是這樣，天下本無事，庸人自擾，是在搞什麼鬼？」