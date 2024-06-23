新竹縣垃圾量爆表　彭啓明點名裸露問題嚴峻：下半年達最高峰

▲環境部長彭啓明點名新竹縣垃圾裸露問題嚴峻。（圖／翻攝自Facebook／彭啓明）

記者楊惠琪／台北報導

環境部長彭啓明在臉書發文指出，新竹縣面臨嚴峻的垃圾裸露問題，因為新竹進步太快、人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積的壓力，目前已到達爆表的地步，問題嚴峻，無法處理的垃圾裸露問題，預期在下半年會達最高峰。環境部將協助地方政府，更加速解決裸露垃圾的問題，也會在上游保護飲用水源。

彭啓明在臉書說，昨到新竹縣竹東掩埋場、新豐掩埋場視察，看到無法處理的垃圾裸露問題，畫面的確很壯觀。彭啟明也公布數據，今年1到5月新竹縣全縣垃圾總暫置量已達24.63萬公噸，預計今年6到12月會達到最高峰的27.41萬公噸。

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▲環境部長彭啓明指新竹縣垃圾裸露嚴峻，下半年會進入最高峰。（圖／翻攝自Facebook／彭啓明）

彭啓明指出，新竹進步的太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積的壓力已「到達爆表的地步，問題的確很嚴峻」，新竹縣府團隊已提出計畫，預計2年內解決，環境部會協助地方，加速解決裸露垃圾的問題，並在上游保護飲用水源

彭啓明也在臉書指出，源頭減量才是關鍵，看到新鮮的「生垃圾」，分類還有進步空間，資源可以再好好利用，呼籲市民一起減量，改變生活方式才是最重要的。他還說，民眾常常都是說說沒做，看到大批床墊堆積如山，也都是問題，盼民眾把分類、源頭減量惜物成為習慣，一起為環境努力。





▲環境部長彭啓明指新竹縣垃圾裸露嚴峻，下半年會進入最高峰。（圖／翻攝自Facebook／彭啓明）