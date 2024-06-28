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敏感區、山坡地設光電須環評！環境部預告新規　拚年底上路

▲▼環境部新增敏感區、山坡地設置光電必須環評，預計拚年底上路。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部新增敏感區、山坡地設置光電必須環評，預計年底上路。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府大力推動綠電，帶動太陽光電蓬勃發展。環境部今（28日）預告開發應實施環評認定標準的部分條文修正，其中最受矚目為新增太陽光電，若位於國家公園、公有造林地等環境敏感區位，以及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上，則應實施環評。修正條文從今天起預告60天，若外界無意見，預計今年底將上路。

環境部今天預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案；這次修正參考各機關提供建議、相關法令發布修正及實務執行上疑義，其中為求太陽光電有效管理，確保再生能源開發與環境保護能兼籌並顧，並促進小水力發電、地熱發電等再生能源開發及鼓勵新興能源研究發展，調整再生能源開發實施環評相關規定，以提升環評制度有效性與精確性。

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這次條文修正涉及礦業、小水力發電、地熱發電、太陽光電等領域，其中最受矚目則是有關政府大力推動的光電業。修正條文中新增，太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃（約20個足球場大小）以上，則應該實施環評。

環境部大氣環境司長蔡孟裕說明，針對太陽光電部分，希望透過上述規定，針對太陽光電發電進行有效管理，其中在山坡地部分，設定面積15公頃要參考日本，而為避免業者有規避環評情況，增訂「鄰近用地面積合併或累積計算」新規定。

此外，公告修正草案也包括調整砍伐林木免實施環評標的，以「經林業主管機關公告之永續經營人工林」取代「平地之人工造林」；另增訂屋內型變電所邊界與國民中小學（含編定用地）、醫院邊界的直線距離50公尺以上者，免實施環評規定。

蔡孟裕表示，預告修正草案從今天起公告60天，若民眾沒有意見，修正條文將在今年底實施。

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