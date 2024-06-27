環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促





▲環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

記者楊惠琪／台北報導

環境部近日公告15種不建議種植的樹種清單，理由是會釋放大量的異戊二烯（Isoprene），恐導致空氣污染，引發學界反彈。農業部林業及自然保育署組長張偉顗今表示，環境部公告不建議種植名單，不清楚其研究方法和文獻蒐集，與種樹可以抗污、綠化的普世價值相違背，認為環境部公告太倉促，應有更多學理討論。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽近日在臉書發出聲明，環境部近日公告15種不建議種植的樹種清單，理由是這些樹種會釋放大量的異戊二烯，可能導致空氣污染的前驅物，認為環境部公告內容的準確性值得商榷，有些樹種根本找不到資料，與其限制樹種不如多關注如何減少人為污染物的排放，過去也曾有人提到蓮霧和芒果也會釋放大量異戊二烯，難道為了減少空氣污染就禁止農民種植。

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環境部本月25日發文各縣市與相關行政機關，為提升空氣品質，減少臭氧(O3)生成之前驅物氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)污染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯(Isoprene)排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質，並提供15種高異戊二烯排放率樹種清單，包括銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、台灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂，建議各機關，業務涉及新種植樹時，倘無特殊考量，避免選擇該類樹種。

林業署森林產業組組長張偉顗表示，不清楚環境部委託研究案的研究方法、相關文獻，公告前也沒有徵詢林業署相關意見，況且研究者也只是提出樹種清單，並沒有建議禁止種植，認為應該有更進一步的學理討論與科學論證再公布，已發文給林業試驗所做學理確認，近日就會啟動學者專家會議，並把討論結果提供給環境部參考。

張偉顗進一步指出，種樹有抗污、淨化空氣、環境綠化的功能這是普世價值，也是第一次看到類似研究，而環境部所公告的15種樹種，像是台灣肖楠、烏心石、鴨腳木等，都是造林常見的樹種，倉促公告影響甚大，近日就會盡快討論出結果，正式函文環境部，希望透過跨部會溝通尋求最好的解決方案。

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）