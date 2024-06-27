　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

▲環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

記者楊惠琪／台北報導

環境部近日公告15種不建議種植的樹種清單，理由是會釋放大量的異戊二烯（Isoprene），恐導致空氣污染，引發學界反彈。農業部林業及自然保育署組長張偉顗今表示，環境部公告不建議種植名單，不清楚其研究方法和文獻蒐集，與種樹可以抗污、綠化的普世價值相違背，認為環境部公告太倉促，應有更多學理討論。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽近日在臉書發出聲明，環境部近日公告15種不建議種植的樹種清單，理由是這些樹種會釋放大量的異戊二烯，可能導致空氣污染的前驅物，認為環境部公告內容的準確性值得商榷，有些樹種根本找不到資料，與其限制樹種不如多關注如何減少人為污染物的排放，過去也曾有人提到蓮霧和芒果也會釋放大量異戊二烯，難道為了減少空氣污染就禁止農民種植。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部本月25日發文各縣市與相關行政機關，為提升空氣品質，減少臭氧(O3)生成之前驅物氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)污染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯(Isoprene)排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質，並提供15種高異戊二烯排放率樹種清單，包括銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、台灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂，建議各機關，業務涉及新種植樹時，倘無特殊考量，避免選擇該類樹種。

林業署森林產業組組長張偉顗表示，不清楚環境部委託研究案的研究方法、相關文獻，公告前也沒有徵詢林業署相關意見，況且研究者也只是提出樹種清單，並沒有建議禁止種植，認為應該有更進一步的學理討論與科學論證再公布，已發文給林業試驗所做學理確認，近日就會啟動學者專家會議，並把討論結果提供給環境部參考。

張偉顗進一步指出，種樹有抗污、淨化空氣、環境綠化的功能這是普世價值，也是第一次看到類似研究，而環境部所公告的15種樹種，像是台灣肖楠、烏心石、鴨腳木等，都是造林常見的樹種，倉促公告影響甚大，近日就會盡快討論出結果，正式函文環境部，希望透過跨部會溝通尋求最好的解決方案。

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

ET快訊
快訊／寵物店老闆女兒悲慟發聲　「絕不向2樓妥協」
失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧關心電話
愛爸陳屍寵物店無人知！群狗哀鳴狂吠　女友下樓驚見悲劇
T-ara芝妍2年婚驚爆破滅！教練直播爆：聽說離婚了　網震撼
快訊／守宮女大生道歉了！　壽司郎：仍會提告
台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！　她嚇壞：完全動不了
獨／鄰居搞失蹤開店受阻！愛爸陳屍寵物店　3刀男黑化原因曝
快訊／4人受困花蓮瓦拉米山區！　1死1意識模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

守宮放醬料盤女大生已道歉　壽司郎：行為有錯「仍會提告」

40歲男花70萬「娶18歲越南妻」1原因不找台女！網吵翻：買生育工具

他讚女生「1穿搭」超正　同事沒穿變普妹！兩派秒戰：瘦才好看

300萬劑快篩診所免費拿！7月新制懶人包　領250元「農粉幣」吃買玩

特地穿西裝面試！他上完廁所「聽人資1句話」嘆：我不會去了

新冠、流感同時爆！北市衛生局查8家醫學中心「病床吃緊」

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

守宮放醬料盤女大生已道歉　壽司郎：行為有錯「仍會提告」

40歲男花70萬「娶18歲越南妻」1原因不找台女！網吵翻：買生育工具

他讚女生「1穿搭」超正　同事沒穿變普妹！兩派秒戰：瘦才好看

300萬劑快篩診所免費拿！7月新制懶人包　領250元「農粉幣」吃買玩

特地穿西裝面試！他上完廁所「聽人資1句話」嘆：我不會去了

新冠、流感同時爆！北市衛生局查8家醫學中心「病床吃緊」

獨／當詐團人頭月收7千「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

日本首例！中國女「騎電動行李箱」路上趴趴走　無照駕駛被送辦

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

生活熱門新聞

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐一堆行程作廢

學長一煞車！E奶妹「巨胸撞背」爆尷尬：怎開口道歉

今太平洋高壓最強！　雨區擴大時間曝

烤肉店蟑螂亂竄　客：發生好幾次

12星座「偷吃徵兆」曝光！這3人愛愛變得很隨便

更多熱門

相關新聞

1.2萬名農業移工年底將用罄　農業部：將爭取增加8000員額

1.2萬名農業移工年底將用罄　農業部：將爭取增加8000員額

國內農業發展面臨人口老化、就業人口遞減問題。農業部長陳駿季今赴立院進行「農業移工政策改善措施」報告指出，農業部已爭取1.2萬名農業移工，勞動部已核發8500人聘僱許可，預計今年底名額將用罄，將再爭取增加員額8千人至2萬人。

砸錢補助「蛋雞淘汰」救蛋價　陳駿季嘆情況特殊：消費者少吃蛋了

砸錢補助「蛋雞淘汰」救蛋價　陳駿季嘆情況特殊：消費者少吃蛋了

國小生9月起每周喝2次國產鮮乳　附設幼兒園也有「共133萬人受惠」

國小生9月起每周喝2次國產鮮乳　附設幼兒園也有「共133萬人受惠」

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

台灣紅火龍果7/2首櫃銷日　農業部：水果外銷日本成長逾5倍

台灣紅火龍果7/2首櫃銷日　農業部：水果外銷日本成長逾5倍

關鍵字：

環境部農業部林業署空氣污染異戊二烯

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

最會「溺愛孩子」星座Top 3

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

孫安佐爆登成人平台直播！

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面