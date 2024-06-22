買超商涼麵　他拿1款驚呆「不叫涼麵」！大票點頭：全都不一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣很熱的時候，很多人會吃涼麵。就有網友跑到超商想買涼麵，拿了一款感覺很厲害的麵，「結果瞥了一下，啥玩意兒？這東西竟然不是涼麵？而是冷義大利麵？」原PO就疑惑，兩種麵都不能微波、都冷冷的，冷義大利麵的麵體也是黃黃的，到底兩者有什麼差別？貼文引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「冷義大利麵跟涼麵差在哪？」因為肚子有點餓，就跑到超商買東西，想說天氣很熱要吃涼麵，「拿了一個看起來很厲害的，結果瞥了一下，啥玩意兒？」因為品名不是涼麵，而是冷義大利麵。

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原PO坦言當下整個懵逼了，「都不能微波、都是冷冷的、麵都是黃黃的，為啥不乾脆承認就是涼麵？」話題引發討論，「也有蕎麥冷麵啊！你愛怎麼叫就怎麼叫」、「我認同你，就是涼麵」、「那個很好吃捏」、「沾醬比較多，而且蠻好吃的。」

不過，大票人紛紛搖頭，「差別就是那是義大利麵，麵體不同」、「食材、調味方法、味道、以及麵的種類都完全不一樣，除了麵體是細長外全都不一樣，懂？」「口感」、「光麵體就不一樣了」、「豐田跟法拉利差在哪？都有四個輪胎」、「日本拉麵跟湯麵差在哪？」