獨／19歲男撞爛的是BMW 430　親曝將再入手新車...考慮這4款

記者吳奕靖／高雄報導

16日一位19歲謝姓男子駕駛BMW撞楊梅休息站護欄再撞7輛車造成3傷，如今駕駛也在IG限動發124字還原肇事原因，透露又開始看下一輛BMW了，而記者也實際訪問到他本人，是送件時順便看車，未來若不是鎖定同款車，就會換購休旅車。

▲19歲BMW男在限時動態發文表示對自己車子的不捨。（圖／翻攝IG）

謝姓男子在今天（18日）中午接受電話訪問，表示昨天的確有去看車，不過是去服務中心送理賠需要的保險資料時，「目前我保險公司方面還沒有，還在評估，如果要換車的話，有可能會也是同款車子，不然就是休旅車的X4、X5、X6吧」。

他說自己車禍受損的車輛是「430」轎跑款，現在撞壞了，真的很心疼，因為這台車跟他有「革命情感」，去年10月購入之後，「自己非常愛它，有它之後都開著上山下海，任何爛路都去的那一種，尤其自己平常有時間就想出去走走，就想去美景的看看」。

▲發生車禍的BMW430受損嚴重 。（圖／當事人提供）

在17日謝男也發即時動態表示「昨天我發生了一場重大車禍，我的車子在事故中受損嚴重。這輛陪我度過了2萬公里的車車是我生活中的重要夥伴，帶給我無數美好回憶....這次事故來得太突然，在那一瞬間，我的車子用它最後的力量保護了我，讓我安然無恙地走出事故現場。我對他充滿了感激。再見了！我親愛的夥伴，無論未來如何，我都會記得你曾經陪伴我走過的每一段路程，並感謝你在生命中最危急的時刻保護了我」。

這起事故發生在16日下午3點20分左右，當時謝男駕駛BMW行經國道1號南向71.3公里處楊梅路段，但因仰賴車輛輔助駕駛系統，並在進入楊梅休息站時開啟了定速功能，因此未依規定適時減速，導致車頭先撞上了休息站的水泥護欄，隨後失控撞上停車格內的7輛車、3人受傷。

謝男同時也還原事故現場「我從桃園高架下來進入平面國一的過程中，由於對路況不太熟悉，再加上我前兩年因為呼吸道疾病經常咳嗽，今年好轉很多，但當時突然咳嗽起來，感到不適，分散了注意力，才導致了這次事故的發生。誰也不想發生這樣的事情，所以請那些喜歡批評的人設身處地的了解我的處境。」

肇事的19歲謝姓駕駛強調，這台BMW是他在去年10月底交車，新車價為300多萬，全款繳清並沒有貸款。自己也沒做過超商店員，目前是從事攝影師、接觸虛擬貨幣跟美股、期貨等，同時自己家裡還有做廠房租賃行業。