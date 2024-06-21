家樂福義大利美食下殺！披薩、咖啡豆「買1送1」　49元吃義大利麵

▲家樂福近來推出「味旅義大利」活動，集結齊全的義大利料理、配料，還有圓形披薩、義式咖啡祭出「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

喜歡吃義大利麵、披薩、喝義式咖啡，一定要趁機囤貨！家樂福近來推出「味旅義大利」活動，集結齊全的義大利麵、醬料、配料、橄欖油、乳酪等，新品多達200多款，其中加熱就能吃的圓形披薩、義式咖啡祭出優惠「買1送1」，期間不限金額消費再加49元，就能購買Firma義大利麵，在家就能省時輕鬆享用義式料理。

▲「味旅義大利」活動集結齊全的義大利料理、配料。（圖／記者林育綾攝）

家樂福透露，去年推出義大利周業績破億，今年再度搜羅更多品項，包括100%義大利產地製造「靈魂配料」，另外麵類上架通心麵、斜管麵、鳥巢麵、蝴蝶麵、螺旋麵等應有盡有，還有獨家販售的「義大利瑪帝雅麵系列」。

▲▼此波集結超齊全的義大利麵類、配料。（圖／記者林育綾攝）

配醬方面，端出尊貴香氣口感的松露，獨家新品「BUONO TARTUFI」黑白松露醬折扣特惠，以及「義大利LGM」限時特惠「買1送1」。而不能少的乳酪起司，找了義大利百年老品牌Cantarelli，經六代人傳承，使用古老製法及特殊包裝技術，將乾酪的香氣與香味鎖住，確保起司的高品質及獨特性。此次特別上架2款14個月熟成、24月熟成乾酪，從柔軟到堅硬，不只可成為料理配料，也能當開胃菜品嚐。

▲義大利VALPIZZA圓形起司披薩「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

如果下班太累又想省時，此波推出多款加熱即食的義式料理，只要烤箱、微波加熱就能省時輕鬆吃，包括義大利手工圓型披薩、長型披薩、義大利餃，採用起司與義式醬料為基底，手工風味即食呈現，其中義大利VALPIZZA圓形起司披薩「買1送1」。

咖啡控必買的經典義大利咖啡，此波獨家上架多款來自義大利知名品牌咖啡豆、咖啡粉，包括來自1963年義大利南部拿坡里咖啡指標品牌「KIMBO咖啡豆」，還有1919年阿拉比卡咖啡「義大利Bristot咖啡豆」、1980年義大利北部三大咖啡集團並紅遍全球的「Gimoka咖啡豆」，活動期間還有「買1送1」優惠。

▲義大利KIMBO咖啡豆「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

義大利美酒也是餐桌必備，家樂福邀請達人，推薦來自義大利超過60支葡萄酒、氣泡酒、香檳與啤酒，為這次味旅義大利帶來更濃厚的異國氛圍。（＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康）

▲家樂福推薦來自義大利超過60支葡萄酒、氣泡酒、香檳與啤酒。（圖／業者提供）

「家樂福味旅義大利」自6月19日～7月2日開跑，會員還有超殺加購專屬優惠，凡在量販、超市、線上購物、家速配，全店單筆消費不限金額，就能以49元加價購義大利Firma義大利麵，超省時加熱就能在家吃一頓好料，有拿坡里番茄、帕瑪森起司2種口味，原價89元，單筆限購5包，全台限量8000包。

▲家樂福「味旅義大利」活動期間，單筆消費不限金額，就能以49元加價購義大利Firma義大利麵。（圖／業者提供）



●賣場消暑優惠

此外時序進入夏季，為了因應氣溫逐漸升高，各大量販超市也推出消暑優惠！愛買量販6月19日到7月2日推出「夏季瘋」檔期，800款夏季清涼商品促銷，包括冰品、飲料、啤酒、戲水玩具、防曬用品、空調、風扇等，最低41折起。

▲愛買量販6月19日到7月2日推出「夏季瘋」檔期，800款夏季清涼商品最低41折起。（圖／業者提供）



其中冰品+飲料指定商品還加碼優惠，單筆滿199元，現折20元，單筆最高現折100元。多款新冰包含八檜鄰檬檸檬冰沙系列、茶湯會紅豆拿鐵雪糕、哈根達斯全新口味「香草藍莓馬卡龍雪糕」等。

輕食食材促銷，特級綠竹筍半台斤特價59元、佳味珍風味沙拉醬「買1送1」。涮嘴下酒菜推薦椒麻翅小腿7支99元，佳佳麻辣牛雜、滷雞胗、涼拌干絲袋裝小菜，每包特價39元，3包特價99元，烤薄鹽鯖魚2片特價109元。

▲全聯第2波冰品優惠！阿奇儂X蜷尾家聯名冰淇淋買1送1，獨家森永夾心三明治全台限量開賣。（圖／業者提供）

全聯近來則推出第2波新冰促銷，包括比利時品牌、日系品牌多款亮眼新冰，像是全聯獨家販售「森永夾心三明治香草冰淇淋」、「森永夾心脆巧冰淇淋」，7月11日前每盒特價96元。人氣回歸的「森永彈珠汽水風味冰棒」，清爽口感大人小孩都喜歡，每盒193元。

桶冰控夠不能錯過檔期爆殺價，「阿奇儂」與「蜷尾家」聯名推出水果雪貝系列冰淇淋，雙重莓果雪貝、熱帶水果雪貝2種口味，6月27日前「買1送1」119元，平均每桶只要60元，2種口味一次滿足。

第2波新冰在6月27日前也推出滿額回饋，單筆每滿199元，現折15元（可累折）；線上小時達單筆每滿199元，贈150福利點（可累贈）；分批取單筆每滿199元，贈100福利點（可累贈）。