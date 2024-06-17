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社會 社會焦點 保障人權

獨／國道猴撞休息站畫面曝　網起底19歲男：超商大夜貸款買BMW

記者吳奕靖／桃園報導

19歲謝姓男子疑因過度依賴BMW的輔助駕駛系統，16日下午進入國一楊梅休息站時完全未減速，先撞上水泥護欄，緊接又撞上停車格內的7輛車，造成自己和37歲李姓男子、39歲女乘客共3人受傷。現在車禍發生時的第一視角行車紀錄器畫面曝光，同時肇事的19歲謝姓男子也被網友起底。

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲19歲謝姓男子開BMW進入休息站時就先擦撞到護欄。（圖／網友提供）

肇事的謝姓駕駛只有19歲，駕駛BMW也引起網友注意他的身份背景，就有網友表示跟他有認識，是朋友的弟弟，這台車才剛入手而已，做超商大夜班，上個月才跟車行入手，貸款72期，也有網友看到這段敘述之後，形容他是山道猴子的朋友「國道猴子」嗎？但也有另有一種說法，表示他是全額付清，而且也有保全險，但這些是網友討論，真實性未獲得國道警察證實。

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲BMW撞護欄後隨即偏向再撞到其他停在停車格的車子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事故發生在16日下午3點20分左右，當時謝男駕駛BMW行經國道1號南向71.3公里處楊梅路段，但因仰賴車輛輔助駕駛系統，並在進入楊梅休息站時開啟了定速功能，因此未依規定適時減速，導致車頭先撞上了休息站的水泥護欄，隨後失控撞上停車格內的7輛車。

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲肇事的謝姓男子下車之後，一臉驚恐不知道怎麼辦？還摸著頭 。（圖／網友提供）

▲肇事的謝姓男子被網友起底，指稱他是貸款買車 。（圖／網友提供）

這場事故造成其他車輛的李姓駕駛、林姓乘客2人受到擦挫傷，被雙雙送往楊梅天成醫院治療。而謝男則因輕微擦挫傷拒絕送醫，但BMW車頭幾乎全毀。至於詳細的肇責歸屬，仍待警方進一步釐清。

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