超商宣布徵才！每年調整起薪　儲備幹部有望拿百萬年薪

▲統一超商宣布徵才，並承諾每年都會調整新進人員起薪。（圖／統一超商提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

超商要徵才了！看準畢業季以及二度就業需求高，超商首推「中高齡行前訓專班」及「學生儲幹先修班」，前者能提升中高齡從業者的價值，後者則能幫助學生在畢業後立即就業；另外，超商也承諾，不僅每年都會調整新進人員起薪，其中，儲備幹部在培訓期的年薪如學士68萬起、碩士78萬起，後續依績效調薪加上相關福利搭配，年薪更能挑戰百萬元。

有鑑於人口老化加速影響，統一超商自2018年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，並從「省力化」、「適齡性」、「工作站」三大方向著手，例如將門市裝在乳品箱的進貨商品重量減半、提供放大鏡及櫃台內的減壓墊，與勞發署合作透過職務再設計提供適合中高齡夥伴的「樂齡學習計劃表」，更積極推動工作站營運模式，藉由每日例行性的適度分工，創造適合中高齡夥伴的工作環境。

目前統一超商聘用中高齡佔比更已高達將近30%，等於7-11門市每4位夥伴就有1位為中高齡，佔比為超商通路最高。像是在屏東好棒門市工作的胡昭亮，經過重複學習與不斷請教同仁，逐漸跟上超商工作節奏，並運用自身人脈為門市創業績、穩固門市商圈熟客經營。另外，統一超商今年更創超商通路之先首推「中高齡行前訓專班」，將透過各地區就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，提升中高齡從業者的優勢價值。

▲統一超商也為中高齡從業者提供優良的就業環境。



針對少子化影響部分，統一超商自2020年起主動出擊，陸續深入校園投入「儲幹先修班」機制，透過實務課程、舉辦商業競賽及推動永續教育等三大面向，活化青年招募管道，讓學生在校時期即能多元接觸智慧零售實務與永續議題，與求職市場接軌，不僅提升學生專業度，更成功延伸品牌的共識與共鳴，鼓勵學生於學習後至統一超商門市實習，落實「畢業即就業」精神。

除此之外，統一超商也不斷強化產學合作的深度與廣度，如今年5月舉辦的商業競賽更跨足其他關係企業，包含foodomo、統一資訊、統一速達、捷盟行銷等，讓學子在永續發展、人工智慧、電子商務、宅配服務及智慧物流等領域提出創新方案，成功激發了超過500位大學生的創新思維，獲獎的學生更有機會直接錄取統一超商儲備幹部/儲備人才培育計畫，或是推薦給關係企業優先錄用。

統一超商不僅為各年齡層提供適合的工作機會，實現職場的世代共融，今年6月起更自建人力互助平台，提供統一超商集團各單位夥伴運用，活化人力資源。未來統一超商也將持續創新招募政策引領潮流，期望實現職場不同世代共融共好，若有求職需求即日起可至統一超商人力資源網報名。

另外，麥當勞即日起也開出正職人員職缺，其中，擴大招募正職服務員，起薪32K以上，固定周休2日（周間、周末各休1天），且提供5個排班時段選擇，並享有年終獎金，同步比照外商休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日，其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿10年即可享有8周給薪假期，就是要讓員工回饋有感；同步招募餐廳襄理，起薪4萬2400元起（含輪值津貼），有求職需求者即日起可至麥當勞招募網站報名。

▲麥當勞開出正職人員職缺。（圖／麥當勞提供）