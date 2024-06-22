1圖看懂今天多熱！　專家示警：下周更熱「要有心理準備」

▲ 今日各地高溫炎熱。（圖／氣象署）

記者蔡亞樺／台北報導

今(22日)各地炎熱，中央氣象署下午針對16縣市發布高溫資訊，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書分享下午全台高溫分布圖，中南部一片紅通通，並警告現在還不是最熱的時刻，下周還會更炙熱，大家要有心理準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天很熱，多地都在33度以上，大台北及西部內陸甚至達37度。今日前5大高溫，北市社子38.5度，其次為屏東三地門38.2度、雲林斗南38度、台南後壁37.5度、北市信義區37.2度。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩，下周更熱。引來眾多網友留言表示，熱爆了、快熱死，連風都是熱的，也有網友說，台灣地瓜感覺要烤熟了，甚至有網友表示，4台冷氣全開。

▲今日高溫排行。（圖／氣象署）

氣象署14:59持續針對16縣市發布高溫警示，天氣高溫炎熱，今日白天雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、彰化縣、南投縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另外，基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫資訊

橙色38燈號（氣溫達38度以上）：雲林縣、台南市、屏東縣

橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：台北市、新北市、彰化縣、南投縣、高雄市

黃色燈號（氣溫達36度以上）：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣

▲16縣市高溫警示。（圖／氣象署）