今多雲時晴「防午後雷陣雨」　氣象署：未來2周炎熱

▲今日多雲時晴，留意午後雷陣雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

盛夏季節到來，天氣風險分析師廖于霆今(22日)指出，台灣受太平洋高壓邊緣偏南風影響，今上半天多雲時晴，下半天山區到近山區的平地、大台北仍有午後雷陣雨發生機會。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，太平洋高壓增強，未來2周高溫炎熱。

天氣風險分析師廖于霆在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，今天台灣受太平洋高壓邊緣偏南風影響，各地上半天大多是多雲時晴的穩定天氣，下半天山區到近山區的平地以及大台北地區仍有午後雷陣雨發生機會。

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廖于霆表示，周日預估也是相似天氣，白天高溫炎熱，山區午後有雷陣雨，各地高溫34至36度。下周一、二太平洋高壓勢力稍微增強，各地雲量更少，午後陣雨強度減弱，範圍縮減，下周三高壓勢力減弱，各地午後雨增多。

▲ 今、明兩天炎熱，山區午後有雷陣雨，各地高溫34至36度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

他表示，下周四之後太平洋高壓明顯增強，各地為晴時多雲天氣，午後雷陣雨轉零星，高溫可能還會比現在略高。

廖于霆提到，南海的熱帶擾動目前緩慢發展當中，所在環境並非很有利，會不會發展成熱帶性低氣壓還有待觀察，不過無論如何它都是往海南島方向移動，對台灣沒有影響。

▲受到太平洋高壓增強影響，未來2周高溫炎熱 。（圖／氣象署提供）

「報氣候 - 中央氣象署」發布未來1個月長期天氣展望，指出第1周平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。1個月展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。