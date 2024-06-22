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全球6月創高溫「熱到發紫」　專家：今日大台北、花東會更熱

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今日各地高溫炙熱，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能更高。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

進入炎熱的夏季，全球各地不斷出現破紀錄高溫，氣象專家林得恩今(22日)指出，今年6月很可能創下全球連續第13個月破紀錄的高溫月份，台灣近日受到太平洋高壓西伸影響，各地高溫炙熱，今日大台北、中南部近山區及花東溫度可能再更高一點。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，全球暖化加劇，今年6月很可能會創下全球連續第13個月破紀錄的高溫月份，美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷，至今熱浪、乾旱與野火等極端氣候事件已經嚴重影響到這些國家。

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▲▼ 。（圖／翻攝林老師氣象站）

▲全球暖化加劇，今年6月可能會創下全球連續第13個月破紀錄的高溫月份 。（圖／翻攝林老師氣象站）

他提到，6月中東地區的沙烏地阿拉伯正值麥加朝聖，據當地氣象資料，麥加連日高溫已飆破50度，本週更測得51.8度高溫，至今已有3000多人因中暑送醫，最後並造成千人熱死。印度首度新德里氣溫已連續37天達到或超過40度，也有近200名街友熱死。

林得恩表示，台灣近日因受太平洋高壓西伸影響，各地高溫炎熱，昨中午台北信義測得最高溫36.5度，新北新店36.1度，彰化北斗36.8度，台南後壁36.7度，而雲林斗南、高雄美濃及屏東內埔也均有超過37度以上的實測高溫。

林得恩說，今日各地依舊高溫炙熱，其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱；近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

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