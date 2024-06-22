週末12縣市熱飆37℃　午後雷雨炸北台

▲週末炎熱、氣溫最高達3.7度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

週末炎熱、氣溫最高達3.7度，午後近山區有對流發展，鄰近平地、北台灣注意雷雨發生可能。中央氣象署針對全台12縣市發佈高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，週末(22、23日)兩天「滯留鋒」在長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、最高氣溫達37度左右，要注意防曬、防中暑；太平洋高壓的「沉降作用」不足以完全壓制，大氣「潛在不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間大雨)的發生。

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▲全台12縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至35度。中央氣象署針對台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

下週一、二(24、25日)南海熱帶擾動外圍的水氣略增，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。下週三至週五(26至28日)仍受太平洋高壓西緣影響，各地高溫炎熱，午後鄰近山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▲今(22日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲(左圖)。下週二(25日)20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率，已調降為20%(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二(25日)20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率，已調降為20%；發展成「輕颱」的機率則更降至5%以下。模擬路徑向西北往廣西、越南北部一帶前進。