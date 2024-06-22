　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週末12縣市熱飆37℃　午後雷雨炸北台

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲週末炎熱、氣溫最高達3.7度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

週末炎熱、氣溫最高達3.7度，午後近山區有對流發展，鄰近平地、北台灣注意雷雨發生可能。中央氣象署針對全台12縣市發佈高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，週末(22、23日)兩天「滯留鋒」在長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、最高氣溫達37度左右，要注意防曬、防中暑；太平洋高壓的「沉降作用」不足以完全壓制，大氣「潛在不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間大雨)的發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲全台12縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至37度，南部25至37度，東部23至35度。中央氣象署針對台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

下週一、二(24、25日)南海熱帶擾動外圍的水氣略增，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。下週三至週五(26至28日)仍受太平洋高壓西緣影響，各地高溫炎熱，午後鄰近山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲今(22日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲(左圖)。下週二(25日)20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率，已調降為20%(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二(25日)20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率，已調降為20%；發展成「輕颱」的機率則更降至5%以下。模擬路徑向西北往廣西、越南北部一帶前進。

 
ET快訊
快訊／日台交流「馬來貘Hideo」　搭機抵台死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

週末12縣市熱飆37℃　午後雷雨炸北台

「進修魔人」狂上課卻不行動！專家曝超慘下場：會被啟發窮神附身

客人求代抄罰寫！老闆一看條件秒放生「加油囉」　對話笑翻全場

台鐵汐止站「深夜跳電」多班次延誤　乘客：快12點還能搭什麼？

5菜大雞腿便當「結帳價格」佛爆！鄉民一聽狂罵：怎麼可能

社區廚餘桶「有人丟整包大便！」管委會受夠開嗆：調彩色畫面公告

IG帳號被盜！苦主限動PO一張照片　詐騙仔看完「嚇到登出」

乘客商務艙「拍飛機餐」遭空姐大聲禁止　怨被針對：全程給臭臉

家門口決定房屋氣場！擺「3物品」恐擋住財神　鏡子移客廳聚好運

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

國會改革覆議案失敗！62票反對、51票支持

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

週末12縣市熱飆37℃　午後雷雨炸北台

「進修魔人」狂上課卻不行動！專家曝超慘下場：會被啟發窮神附身

客人求代抄罰寫！老闆一看條件秒放生「加油囉」　對話笑翻全場

台鐵汐止站「深夜跳電」多班次延誤　乘客：快12點還能搭什麼？

5菜大雞腿便當「結帳價格」佛爆！鄉民一聽狂罵：怎麼可能

社區廚餘桶「有人丟整包大便！」管委會受夠開嗆：調彩色畫面公告

IG帳號被盜！苦主限動PO一張照片　詐騙仔看完「嚇到登出」

乘客商務艙「拍飛機餐」遭空姐大聲禁止　怨被針對：全程給臭臉

家門口決定房屋氣場！擺「3物品」恐擋住財神　鏡子移客廳聚好運

男老師追國中女！被告性騷開除　學生提國賠55萬

越吃越漂亮！營養師曝5種「東方超級食物」　低成本養生又抗老

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

新自強號撞落石出軌9傷！撞擊瞬間乘客被往拋飛　最快今午前搶通

清透妝必收偽素顏唇膏！YSL粉圓管討論度超高、邊佑錫同款一抹天生嫩唇

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性：可斬首攻擊

台股連8日創高「百檔電子股也同步新高」！專家：中長期雙主軸不變

晶圓代工市況冷熱分明　台灣僅台積電醞釀漲價

SOGO看好6月精品回溫　年中慶業績拚19.8億元

星宇航要加入「寰宇一家」　達人點3張信用卡累積哩程

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

新自強號隧道內出軌復軌困難！台鐵估明午前搶通　傷者住院名單曝

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

住戶亂丟大便！管委會嗆調「彩色畫面」

IG被盜！苦主PO一張限動詐團嚇到登出

5菜大雞腿便當佛爆！鄉民聽價狂罵：怎可能

快訊／午後雷雨來了「10縣市大雨特報」　警戒到入夜

好市多德政！見人亂翻水果秒制止

客人求代抄罰寫　老闆一看條件秒放生

財神被擋住！家門口擺3物影響正能量

更多熱門

相關新聞

午後雷雨連襲一周　下周「雨區最大」時間曝

午後雷雨連襲一周　下周「雨區最大」時間曝

未來一周高溫炎熱，午後嚴防雷陣雨，下周一、下周二午後雷雨區將擴大，各地都容易出現雷雨，中部以北和各山區都有局部大雨機會，且雨勢會持續到晚間。至於南海熱帶擾動發展，氣象署研判發展成颱風機會不高。

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

雷聲大作！大雷雨襲雙北　國家警報又響

雷聲大作！大雷雨襲雙北　國家警報又響

快訊／國家警報響了！大雷雨轟1地　暴雨警戒2小時

快訊／國家警報響了！大雷雨轟1地　暴雨警戒2小時

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

陸國二生亂砸車！女駕駛報案隔天車被燒了

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

群創傳出售廠房給美光　公司回應了

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

童偷糖騙店員給的　結局竟是老闆下跪

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面