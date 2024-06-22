全台熱爆「紅到翻紫」恐飆38度　下周午後雷雨區擴大

▲未來一周仍是高溫炎熱 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今(22日)仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷可能出現38度高溫，下周一、二太平洋高壓減弱，但午後降雨範圍廣泛，中部以北、東半部、南部山區及近山區平地都可能擴及到，尤其中部以北要留心局部大雨。

氣象署預報員趙竑說，今白天大致多雲到晴，中午過後熱力加成之下，有機會發展出午後雷陣雨，山區容易出現短延時強降雨，特別留意大台北、中部平地有明顯雨勢，外出留意天氣變化。

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▲ 今日桃園以北、中南部近山區及花東縱谷出現36、37度，甚至38度高溫。（圖／氣象署提供）

他說，入夜之後午後雷陣雨發展會逐漸減少，但由於環境偏西南風，有些海陸風輻合作用，中南部及東南部沿海有短暫陣雨或雷雨。今天桃園以北、中南部近山區及花東縱谷出現36、37度，甚至38度高溫，今天很熱，提醒要防曬以及補充水分。

趙竑表示，明天大台北、中部的午後降雨可能擴及到平地。下周一、二太平洋高壓強度稍微減弱，午後降雨廣泛，中部以北、東半部、南部山區及近山區平地都可能擴及到，尤其中部以北要留心局部大雨出現。

▲未來降雨趨勢預測 。（圖／氣象署提供）

他說，下周三太平洋高壓增強，因此雨區稍微縮小，以山區為主，未來天氣還是屬於午後雷陣雨的型態，中午過後出門留意天氣變化。

▲未來一周溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，今、明天各地高溫33至35度，下周一、二水氣較多，高溫略微下降但仍接近34度。下周三太平洋高壓勢力增強，溫度再度回升高溫各地都容易超過32度。另下周二西南部及恆春半島沿海有長浪，要注意。