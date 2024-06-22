小6女童桌球夢被毀！色教練「摸臀熊抱30次」：想凝聚向心力

▲邱姓桌球教練趁小6女童舉啞鈴時，3個月內對其摸臀、熊抱30次。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pxhere）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名邱姓男子在國小擔任桌球隊教練，竟趁小六女童舉啞鈴時趁機摸臀、熊抱，每周至少3次、3個月內總計伸狼爪30次，邱男雖辯稱自己沒有不良居心，但法官認為訓練桌球根本沒必要摸屁股，不採信辯詞，依對未滿14歲女子猥褻共30罪，合併處3年2月。

判決指出，邱男於2022年間在某國小擔任桌球教練，負責指導體育班桌球隊學生，小6女童小雪（化名）控訴，她向邱男表示想當桌球選手，因此自同年9月起會要她在晨練舉啞鈴，邱男卻趁2人獨處時，從後面熊抱、或是手從褲子下面深入隔著內褲摸屁股，課後訓練還會摸腰、臀部，幾乎每次練習都會刻意叫她留下等其他人走，且每個禮拜會這樣摸至少3次。

小雪難過表示，邱男摸的時候她會嚇到、很緊張，但她不敢說不要，邱男還說「這是我跟他的秘密，不可以跟其他人講」，她知道這是不正確的事，但因為害怕，一直沒跟家人講，直到同年11月才跟媽媽、老師說。

邱男辯稱，教小雪舉啞鈴、桌球時，本來就會有肢體接觸，但都是訓練必要，沒有不良居心。

▲女童母親表示，女兒從小就超級喜歡桌球，不可能為了不打桌球說謊。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



小雪的同學、學妹出庭證稱，小雪曾向他們提及被教練亂摸，說的時候很嚴肅、悲傷，也會要他們一起陪她去器材室放球拍；小雪母親則說，她可以肯定女兒「超級無敵喜歡打桌球」，如果不是有受到任何侵害，女兒不可能傳訊跟她說被摸身體，不想再練桌球。

法官根據上開證詞，認為小雪在事後陳述、回憶案發過程出現緊張哭泣等真摯反應，勘認非蓄意構陷，其他同學也都認為邱男對小雪有比較親密的肢體接觸，大家都覺得怪怪的、不太正常。

不僅如此，邱男更自承隔著內褲摸屁股，只是想增加學生與教練間的向心力，「我怕其他人覺得我對小雪特別好，才叫小雪不要跟其他人說」，足認邱男對侵犯女童身體自主權舉動不僅不以為然，甚可謂習以為常，考量其迄今未獲取小雪諒解或實際賠償損害，依對於未滿14歲之女子為猥褻共30罪，各處11月，合併執行3年2月有期徒刑。可上訴。