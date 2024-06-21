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桃園中山國小慶70生日　6／22踩街秀才藝

▲桃園中山國小慶70生日6/22踩街秀才藝

▲蔡淑華校長說，校慶踩街活動相當精彩，歡迎市民朋友同樂。（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中山國小歡慶70週年校慶，6月22日下午1:30-4:30舉辦校慶踩街活動。由擔任歡樂大使的校長蔡淑華、家長會長卓逸婷，帶領著各社團的小朋友走上街頭秀才藝！蔡淑華說，校慶踩街活動相當精彩，獲得學校週邊友善商家支持，捐贈各種物資和款項，給參與踩街活動的同學，很多的精神鼓勵。

因此，學生們也精心準備許多精彩絕倫的表演，要和社區民眾同樂，讓70歲的中小國小生日慶，成為週邊社區的喜事。家長會卓逸婷會長表示：詳細路線圖已公告於學校70週年校慶FB粉絲專頁，歡迎市民朋友和中山國小同慶70歲生日，踩街活動當天也可到臨近4個定點觀看小朋友準備已久的演出！

▲桃園中山國小慶70生日6/22踩街秀才藝

踩街節目內容包括：一、鼓團表演「中山太鼓氣勢磅，校運昌隆聲震天」：中山國小的太鼓隊伍將帶來從基本節奏到高級技巧的精彩表演，展示出太鼓藝術的魅力與震撼力量

。二、跆拳道「拳舞飛揚」：跆拳道是一門結合自我保護和體能訓練的武術，學生將展示出他們在技巧和動作上的精湛掌握，以及跆拳道精神中的毅力和專注力。三、排球隊「球不落地、永不放棄」：中山國小排球隊將以「球不落地，永不放棄」的精神，展示出在比賽中的卓越表現和團隊合作的力量，為觀眾帶來一場充滿激情的表演。

四、直排輪「龍騰獅躍賀中山」：中山直排輪社團將展示他們在直排輪技術上的造詣，並透過團隊合作的精神，呈現出以直排輪進行舞龍舞獅的高難度流暢動作和高度的協調性，向觀眾展示直排輪運動的魅力。五、田徑隊「快步流星」：中山田徑隊將帶來飛奔的速度和精湛的技術，展示學生在各項田徑運動中的優異表現，並向觀眾展示出他們在訓練和比賽中的努力和決心。

六、疊杯「精靈」：疊杯精靈們將展示他們在疊杯技巧上的敏捷和靈活性，透過精確的動作和高速的反應，向觀眾展現他們的技能和自信。七、童軍「旗舞彩慶」：中山童軍團將以活潑生動的旗舞，慶祝中山國小的70週年校慶。他們將展示童軍精神中的團結合作和愛國情懷，為觀眾帶來歡樂和感動。

八、武術「武藝傳承 - 中山70載」：武術隊將帶來中國武術的多樣性，包括太極、南拳、劍術、棍術和槍術等多種武術表演，展現他們的功力和技藝，讓觀眾感受中華武術的精髓。

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